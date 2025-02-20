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20 февраля 2025, 08:16

В 16 областях могут вводить "локальный карантин": что это значит

20 февраля 2025, 08:16
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иллюстративнjt фото из открытых источников
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В 16 областях Украины из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 частично внедряют противоэпидемические мероприятия

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, передает RegioNews.

Отмечается, что в регионе или в отдельных населенных пунктах по решению областной комиссии ТЭБ и ЧС могут применять "локальный карантин".

В частности, речь идет о дистанционном обучении в отдельных классах школ, учебных заведениях, ограничении количества посетителей в учреждениях и других противоэпидемических мероприятиях — чтобы остановить распространение и передачу ОРВИ и стабилизировать ситуацию.

По данным Минздрава, за неделю с 10 по 16 февраля в Украине ОРВИ, гриппом и COVID-19 переболело 206 653 человека, из них 60% — дети.

В больницы с осложнениями госпитализированы 2 130 взрослых и 3 276 детей.

Рост заболеваемости ОРВИ обусловлен циркуляцией вирусов гриппа в 21 регионе страны, объясняют медики.

Напомним, из-за роста заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями школы в регионах перешли на дистанционное обучение. В частности онлайн учатся школьники Ровенщины , Киевщины , Ивано-Франковской, Винницкой и Львовской.

Ранее мы сообщали, что в Киеве руководители образовательных учреждений будут самостоятельно решать вопрос о введении карантина.

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