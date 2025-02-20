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В Полтавские области с целью предотвращения распространения заболеваемости ОРВИ в области дистанционным обучением перешли 49 заведений среднего образования

Об этом сообщил и.о. начальника Полтавской ОВ Владимир Когут, передает RegioNews.

По его словам, больше всего школ закрыли в Ланновской общине - 5.

По 4 заведения не работают в Глобинской и Гребенковской общинах, по 3 – в Диканской, Лубенской и Чутовской общинах.

В Полтавской области заболеваемость острыми респираторными инфекциями по сравнению с предыдущей неделей выросла на 22%. Показатель превышает эпидемический порог.

Как известно, также онлайн учатся школьники Ровенской , Киевской , Ивано-Франковской , Винницкой и Львовской.

Напомним, в 16 областях Украины из-за роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 частично внедряют противоэпидемические меры.