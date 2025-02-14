На Прикарпатье более полусотни школ перешли на дистанционное обучение из-за гриппа и ОРВИ

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В Ивано-Франковской области из-за высокого уровня заболеваемости гриппом, ОРВИ 56 заведений общего среднего образования перешли на дистанционное обучение

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе Ивано-Франковской ОГА, передает RegioNews .

Еще пять школ региона находятся на карантине.

Всего в области работают 548 заведений общего среднего образования.

По данным Ивано-Франковского областного Центра контроля и профилактики болезней, на прошлой неделе в области гриппом, ОРВИ и COVID-19 заболели более 8 тысяч человек, из них более 5 тысяч – дети до 17 лет.

Напомним, на сегодняшний день эпидпорог заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 превышен в пяти областях Украины - Закарпатской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой.

Ранее мы сообщали, что на дистанционное обучение перешли школы Ровенщины и Киевщины.