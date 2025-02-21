В Ужгороді продовжили дистанційне навчання до 28 лютого

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У школах міста Ужгород продовжили дистанційне навчання до кінця місяця. Це стосується міських мистецьких і спортивних шкіл

Про це інформує RegioNews з посиланням на рішення протиепідемічної комісії міської ради.

"Продовжити дистанційне навчання у закладах загальної середньої освіти Ужгорода незалежно від форми власності та усіх закладах позашкільної форми до 28 лютого", - йдеться в повідомленні.

Рішення стосується також міських мистецьких, спортивних шкіл, ПАДІЮНу (за винятком проведення індивідуальних занять).

Дитячі дошкільні заклади працюватимуть у звичному режимі.

Зазначається, що в місті фіксується поступове зниження показників захворюваності.

За останній тиждень зареєстрованих звернень в заклади охорони здоров'я поменшало на 11,4 %. Однак перевищення епідемічного порогу становить 10,1%. Лабораторно підтверджується інтенсивна циркуляція сезонних вірусів грипу В та А.

Тим часом у школах Мукачівської громади з 24 лютого відновлюють очне навчання.

Нагадаємо, в 16 областях України через зростання захворюваності на ГРВІ, грип та COVID-19 частково впроваджують протиепідемічні заходи. Відтак у регіоні чи окремих населених пунктах за рішенням обласної комісії ТЕБ і НС можуть застосовувати "локальний карантин".

Раніше ми повідомляли, що навчальні заклади Полтави на один день 24 лютого перейдуть на дистанційне навчання.

На сьогодні онлайн навчаються школярі Рівненщини, Київщини, Івано-Франківщини, Вінниччини та Львівщини.