17:22  08 декабря
Во время боевой задачи на востоке погиб опытный украинский пилот
17:15  08 декабря
В Запорожье военный ТЦК подозревается в убийстве
16:30  08 декабря
В Харькове с мужчины требовали 2 тысячи долларов за снятие с розыска ТЦК
UA | RU
UA | RU
08 декабря 2025, 13:09

Украинские пограничники завоевали "золото" на чемпионате Европы по гиревому спорту

08 декабря 2025, 13:09
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Пограничники завоевали «золото» европейского первенства по гиревому спорту в Кишиневе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

С 4 по 7 декабря в Кишиневе (Молдова) состоялся чемпионат Европы по гиревому спорту WKSF, собравший около 300 участников из 16 стран. Украину на соревнованиях представляли 27 спортсменов.

Наша сборная завоевала командное золото европейского первенства. В частности, военнослужащие Спортивного комитета Государственной пограничной службы Украины традиционно продемонстрировали высокие результаты и пополнили копилку сборной медалями:

  • Потокий Василий – 1 место (эстафета); 2 место (двухборье, 74 кг); 3 место (длинный цикл 30 мин, 74 кг).
  • Михайлинчик Василий – 1 место (эстафета); 3 место (двухборье, 87 кг); 3 место (рывок 30 мин).
  • Середюк Василий – 1 место (эстафета, абсолют); 2 место (двухборье, +95 кг); 3 место (длинный цикл 30 мин, 87 кг).
  • Олейник Максим – 1 место (эстафета); 1 место (двухборье, +95 кг); 2 место (длинный цикл 30 мин, 87 кг).
  • Яремус Андрей – 2 место (рывок 12 мин, +87 кг).

Напомним, украинские пограничники показали, как уничтожают россиян на Курском направлении. Операторы БпЛА с помощью FPV-дронов ликвидировали по меньшей мере одного оккупанта в укрытии и одного штурмовика российской армии.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
пограничники ГПСУ Молдова спорт чемпионат Европы
Спортсмен из Закарпатья одержал историческую победу на Кубке мира по лыжной акробатике
06 декабря 2025, 20:03
Украинский пловец обновил 22-летний национальный рекорд на дистанции 100 м баттерфляем
05 декабря 2025, 11:36
Усик возглавил ежегодный рейтинг пользователей Google в Украине
04 декабря 2025, 23:09
Все новости »
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Во время боевой задачи на востоке погиб опытный украинский пилот
08 декабря 2025, 17:22
В Запорожье военный ТЦК подозревается в убийстве
08 декабря 2025, 17:15
В Полтаве разоблачили организаторов интернет-схемы по продаже подделок элитной парфюмерии: какое наказание
08 декабря 2025, 16:59
На Киевщине загорелся жилой дом: в огне погиб мужчина
08 декабря 2025, 16:55
В сети показали, как эксминистр иностранных дел Кулеба вместе с женой развлекается на концерте
08 декабря 2025, 16:52
В Константиновке враг ударил по семье с детьми: они ехали за водой
08 декабря 2025, 16:50
Началась встреча Зеленского со Стармером, Мерцем и Макроном по мирному плану
08 декабря 2025, 16:39
В Харькове с мужчины требовали 2 тысячи долларов за снятие с розыска ТЦК
08 декабря 2025, 16:30
Назначение нового руководителя Офиса президента начинает затягиваться
08 декабря 2025, 16:25
В Сумской области пограничники уничтожили более 40 российских БпЛА
08 декабря 2025, 16:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Сергей Фурса
Все блоги »