Украинские пограничники завоевали "золото" на чемпионате Европы по гиревому спорту

фото: ГПСУ

Пограничники завоевали «золото» европейского первенства по гиревому спорту в Кишиневе

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

С 4 по 7 декабря в Кишиневе (Молдова) состоялся чемпионат Европы по гиревому спорту WKSF, собравший около 300 участников из 16 стран. Украину на соревнованиях представляли 27 спортсменов.

Наша сборная завоевала командное золото европейского первенства. В частности, военнослужащие Спортивного комитета Государственной пограничной службы Украины традиционно продемонстрировали высокие результаты и пополнили копилку сборной медалями:

Потокий Василий – 1 место (эстафета); 2 место (двухборье, 74 кг); 3 место (длинный цикл 30 мин, 74 кг).

Михайлинчик Василий – 1 место (эстафета); 3 место (двухборье, 87 кг); 3 место (рывок 30 мин).

Середюк Василий – 1 место (эстафета, абсолют); 2 место (двухборье, +95 кг); 3 место (длинный цикл 30 мин, 87 кг).

Олейник Максим – 1 место (эстафета); 1 место (двухборье, +95 кг); 2 место (длинный цикл 30 мин, 87 кг).

Яремус Андрей – 2 место (рывок 12 мин, +87 кг).

Напомним, украинские пограничники показали, как уничтожают россиян на Курском направлении. Операторы БпЛА с помощью FPV-дронов ликвидировали по меньшей мере одного оккупанта в укрытии и одного штурмовика российской армии.