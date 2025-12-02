Украинские пограничники показали, как уничтожают россиян на Курском направлении

фото: ГПСУ

Государственная пограничная служба Украины уверенно борется против страны-агрессора и остается неотделимой частью сил обороны.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Подразделение ГПСУ "Стальная граница" уничтожает укрытия и штурмовиков РФ.

На Курском направлении операторы БпЛА с помощью FPV-дронов ликвидировали по меньшей мере одного оккупанта в укрытии и одного штурмовика российской армии.

Также бойцы ГПСУ уничтожили три вражеских укрытия.

Как сообщалось, наши пограничники уничтожили спецтехнику кафиров в Донецкой области. Речь идет о двух новейших комплексах РЭБ оккупантов "Черный глаз".