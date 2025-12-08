В Каменце-Подольском чиновников будут судить за незаконный демонтаж корпуса больницы

Фото: Национальная полиция

В Каменце-Подольском завершено досудебное расследование двух бывших чиновников, которые без согласования местных властей разрешили частному застройщику демонтировать часть городской больницы и начать строительство многоэтажки

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По данным следствия, в 2019 году 60-летний главный врач городской больницы и 65-летний эксдиректор Департамента градостроительства и архитектуры, злоупотребляя служебным положением, предоставили частной компании разрешение на демонтаж физиотерапевтического корпуса медучреждения и строительство на его месте жилого дома.

Все это произошло без решения городского совета и вопреки действующему законодательству.

В результате незаконных действий здание частично демонтировали, чем нанесли государственным интересам ущерб почти на 11 млн грн.

Следователи Каменец-Подольского райуправления полиции завершили расследование. Материалы дела переданы в ВАКС.

Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы с возможным дополнительным наказанием – запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет, а также штрафом в размере от 500 до 1000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Напомним, в Киеве будут судить чиновников КГГА, потративших бюджетные средства на ремонт частного здания. На это ушло почти 1,3 млн. гривен. За совершенное злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.