08 декабря 2025, 13:14

Изнасилование 13-летнего ребенка на Днепропетровщине: прокуратура обжалует решение суда

08 декабря 2025, 13:14
Фото: ОГП
Прокуратура будет оспаривать приговор жителю Кривого Рога, который изнасиловал 13-летнюю школьницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, в 2023 году мужчина затащил ребенка, гулявшего во дворе многоэтажки, в собственную квартиру. Он применял силу и почти два часа совершал сексуальное насилие в отношении ребенка.

Покровский райсуд Кривого Рога 2 декабря назначил злоумышленнику 15 лет тюрьмы. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.

Фигуранта судили по фактам незаконного лишения свободы, действий сексуального характера и распространения порнографических изображений (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 301 УК Украины).

Отмечается, что во время вынесения приговора мужчина не признал своей вины.

Прокуратура в судебных прениях настаивала на пожизненном лишении свободы для злоумышленника, совершившего ряд преступлений в отношении ребенка. Ювенальные прокуроры готовят апелляционную жалобу на приговор суда.

Напомним, в Одессе задержан мужчина, который несколько лет насиловал племянницу и снимал это на видео. Суд взял 41-летнего злоумышленника под стражу без альтернативы внесения залога. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

