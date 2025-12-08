Фото: ОГП

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, в 2023 году мужчина затащил ребенка, гулявшего во дворе многоэтажки, в собственную квартиру. Он применял силу и почти два часа совершал сексуальное насилие в отношении ребенка.

Покровский райсуд Кривого Рога 2 декабря назначил злоумышленнику 15 лет тюрьмы. До вступления приговора в законную силу он будет находиться под стражей.

Фигуранта судили по фактам незаконного лишения свободы, действий сексуального характера и распространения порнографических изображений (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 301 УК Украины).

Отмечается, что во время вынесения приговора мужчина не признал своей вины.

Прокуратура в судебных прениях настаивала на пожизненном лишении свободы для злоумышленника, совершившего ряд преступлений в отношении ребенка. Ювенальные прокуроры готовят апелляционную жалобу на приговор суда.

