ГБР существенно наращивает борьбу с коррупцией

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как сообщили в ведомстве, с января по ноябрь 2025 года следователи Бюро завершили досудебное расследование и направили в суд более 7 тысяч 029 обвинительных актов в отношении 7 тысяч 511 человек.

"Этот показатель демонстрирует существенный рост результативности. Для сравнения, в предыдущем официальном отчете за октябрь речь шла о более чем 6,5 тыс. обвинительных актов, то есть только за один месяц Бюро дополнительно направило в суд почти пол тысячи новых производств", – говорится в сообщении.

Среди лиц, в отношении которых обвинительные акты направлены в суд:

3 должностных лица категории "А";

6 народных депутатов Украины;

5 бывших членов Кабинета Министров;

22 судьи;

1 281 правоохранитель;

44 работника налоговых органов;

74 таможенника;

125 работников Государственной уголовно-исполнительной службы;

124 работника Государственной лесной охраны;

58 работников органов и подразделений гражданской защиты;

другие должностные лица, являющиеся субъектами подследственности ГБР.

В течение этого периода сотрудники Бюро также сообщили о подозрении 18 тысячам 258 человек и задержали 2 тысячи 142 подозреваемых.

Как сообщалось, ГБР обнародовало первые результаты расследования по делу "Мидас". Отмечается, что работники Бюро не выявили наличие давления, влияния или указаний в интересах посторонних лиц на работников Бюро.