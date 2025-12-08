17:22  08 декабря
Во время боевой задачи на востоке погиб опытный украинский пилот
17:15  08 декабря
В Запорожье военный ТЦК подозревается в убийстве
16:30  08 декабря
В Харькове с мужчины требовали 2 тысячи долларов за снятие с розыска ТЦК
UA | RU
UA | RU
08 декабря 2025, 13:19

ГБР существенно наращивает борьбу с коррупцией

08 декабря 2025, 13:19
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Государственное бюро расследований продолжает системную работу по разоблачению коррупционных и служебных преступлений

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как сообщили в ведомстве, с января по ноябрь 2025 года следователи Бюро завершили досудебное расследование и направили в суд более 7 тысяч 029 обвинительных актов в отношении 7 тысяч 511 человек.

"Этот показатель демонстрирует существенный рост результативности. Для сравнения, в предыдущем официальном отчете за октябрь речь шла о более чем 6,5 тыс. обвинительных актов, то есть только за один месяц Бюро дополнительно направило в суд почти пол тысячи новых производств", – говорится в сообщении.

Среди лиц, в отношении которых обвинительные акты направлены в суд:

  • 3 должностных лица категории "А";
  • 6 народных депутатов Украины;
  • 5 бывших членов Кабинета Министров;
  • 22 судьи;
  • 1 281 правоохранитель;
  • 44 работника налоговых органов;
  • 74 таможенника;
  • 125 работников Государственной уголовно-исполнительной службы;
  • 124 работника Государственной лесной охраны;
  • 58 работников органов и подразделений гражданской защиты;
  • другие должностные лица, являющиеся субъектами подследственности ГБР.

В течение этого периода сотрудники Бюро также сообщили о подозрении 18 тысячам 258 человек и задержали 2 тысячи 142 подозреваемых.

Как сообщалось, ГБР обнародовало первые результаты расследования по делу "Мидас". Отмечается, что работники Бюро не выявили наличие давления, влияния или указаний в интересах посторонних лиц на работников Бюро.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
ГБР Украина коррупция расследование
В Дании задержали криминального авторитета из Житомирщины: его экстрадировали в Украину
08 декабря 2025, 12:16
Правоохранители сообщили о подозрении перешедшему на сторону врага депутату Харьковского городского совета
05 декабря 2025, 14:29
Скороход подтвердила обыски в своем жилье: назвала это "давлением на оппозицию"
05 декабря 2025, 10:13
Все новости »
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Во время боевой задачи на востоке погиб опытный украинский пилот
08 декабря 2025, 17:22
В Запорожье военный ТЦК подозревается в убийстве
08 декабря 2025, 17:15
В Полтаве разоблачили организаторов интернет-схемы по продаже подделок элитной парфюмерии: какое наказание
08 декабря 2025, 16:59
На Киевщине загорелся жилой дом: в огне погиб мужчина
08 декабря 2025, 16:55
В сети показали, как эксминистр иностранных дел Кулеба вместе с женой развлекается на концерте
08 декабря 2025, 16:52
В Константиновке враг ударил по семье с детьми: они ехали за водой
08 декабря 2025, 16:50
Началась встреча Зеленского со Стармером, Мерцем и Макроном по мирному плану
08 декабря 2025, 16:39
В Харькове с мужчины требовали 2 тысячи долларов за снятие с розыска ТЦК
08 декабря 2025, 16:30
Назначение нового руководителя Офиса президента начинает затягиваться
08 декабря 2025, 16:25
В Сумской области пограничники уничтожили более 40 российских БпЛА
08 декабря 2025, 16:15
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Сергей Фурса
Все блоги »