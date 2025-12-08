ГБР существенно наращивает борьбу с коррупцией
Государственное бюро расследований продолжает системную работу по разоблачению коррупционных и служебных преступлений
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
Как сообщили в ведомстве, с января по ноябрь 2025 года следователи Бюро завершили досудебное расследование и направили в суд более 7 тысяч 029 обвинительных актов в отношении 7 тысяч 511 человек.
"Этот показатель демонстрирует существенный рост результативности. Для сравнения, в предыдущем официальном отчете за октябрь речь шла о более чем 6,5 тыс. обвинительных актов, то есть только за один месяц Бюро дополнительно направило в суд почти пол тысячи новых производств", – говорится в сообщении.
Среди лиц, в отношении которых обвинительные акты направлены в суд:
- 3 должностных лица категории "А";
- 6 народных депутатов Украины;
- 5 бывших членов Кабинета Министров;
- 22 судьи;
- 1 281 правоохранитель;
- 44 работника налоговых органов;
- 74 таможенника;
- 125 работников Государственной уголовно-исполнительной службы;
- 124 работника Государственной лесной охраны;
- 58 работников органов и подразделений гражданской защиты;
- другие должностные лица, являющиеся субъектами подследственности ГБР.
В течение этого периода сотрудники Бюро также сообщили о подозрении 18 тысячам 258 человек и задержали 2 тысячи 142 подозреваемых.
