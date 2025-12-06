Спортсмен из Закарпатья одержал историческую победу на Кубке мира по лыжной акробатике

фото: НОК Украины и олимпийская команда

Уроженец города Берегово Александр Окипнюк одержал победу на первом этапе Кубка мира на горнолыжном курорте «Рука» в Финляндии.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины.

Как отмечается, в суперфинал украинец попал с шестым результатом.

В борьбе за награды Александр выполнил сложнейший скачок из своей коллекции – Back Double Full-Double Full-Full со сложностью 5.100 балла. Судьи оценили скачок в 130.56 балла, что позволило украинцу одержать уверенную и безоговорочную победу.

Отметим, что для украинца это первый подиум в карьере и сразу победный.

Александр Окипнюк – украинский фристайлист, специалист по лыжной акробатике. Ему 27 лет, он родом из городка Берегово на Закарпатье.

