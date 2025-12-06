18:31  06 декабря
Завтра во всех регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии
15:08  06 декабря
Из-за ракетной атаки в Днепре возникли масштабные пожары
10:46  06 декабря
Россияне полностью уничтожили железнодорожный вокзал в Фастове Киевской области
UA | RU
UA | RU
06 декабря 2025, 20:03

Спортсмен из Закарпатья одержал историческую победу на Кубке мира по лыжной акробатике

06 декабря 2025, 20:03
Читайте також українською мовою
фото: НОК Украины и олимпийская команда
Читайте також
українською мовою

Уроженец города Берегово Александр Окипнюк одержал победу на первом этапе Кубка мира на горнолыжном курорте «Рука» в Финляндии.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины.

Как отмечается, в суперфинал украинец попал с шестым результатом.

В борьбе за награды Александр выполнил сложнейший скачок из своей коллекции – Back Double Full-Double Full-Full со сложностью 5.100 балла. Судьи оценили скачок в 130.56 балла, что позволило украинцу одержать уверенную и безоговорочную победу.

Отметим, что для украинца это первый подиум в карьере и сразу победный.

Александр Окипнюк – украинский фристайлист, специалист по лыжной акробатике. Ему 27 лет, он родом из городка Берегово на Закарпатье.

Напомним, украинский пловец Игорь Трояновский обновил 22-летний национальный рекорд на дистанции 100 м баттерфляем. Это расстояние он проплыл за 50,66 секунды.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Закарпатье Александр Окипнюк спорт соревнование
Усик возглавил ежегодный рейтинг пользователей Google в Украине
04 декабря 2025, 23:09
Известная украинская спортсменка заявила, что получила российское гражданство
04 декабря 2025, 14:25
Бывший футболист сборной Украины и Динамо мобилизован: в киевском ТЦК сделали заявление
28 ноября 2025, 17:15
Все новости »
04 декабря 2025
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Украинский казна на 2026 год не напоминает бюджет воюющей страны. Откуда взять деньги на все прихоти властей, до сих пор неизвестно
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
Первопричиной кризиса в армии есть то, что у украинского солдата нет прав
06 декабря 2025, 19:40
Зеленский провел длинный и содержательный разговор с представителями Трампа
06 декабря 2025, 19:14
Российские оккупанты почти полностью уничтожили Херсонскую ТЭЦ
06 декабря 2025, 18:56
Завтра во всех регионах Украины будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии
06 декабря 2025, 18:31
"План стойкости" Украины от президента Зеленского. Что удалось реализовать?
06 декабря 2025, 18:21
У Трампа сделали новое заявление о мире в Украине
06 декабря 2025, 18:03
Украинские АЭС сократили производство электроэнергии из-за российских атак
06 декабря 2025, 17:36
Графики не действуют: введены экстренные отключения электроэнергии
06 декабря 2025, 16:59
Без военной реформы и смены руководства войском – нам конец
06 декабря 2025, 16:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Госбюджет-2026: для кого он и какую коалицию создал в Раде
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Все публикации »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Алина Михайлова
Все блоги »