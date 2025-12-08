Українські прикордонники вибороли "золото" на чемпіонаті Європи з гирьового спорту

фото: ДПСУ

Прикордонники вибороли «золото» європейської першості з гирьового спорту в Кишиневі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

З 4 по 7 грудня у Кишиневі (Молдова) відбувся чемпіонат Європи з гирьового спорту WKSF, який зібрав близько 300 учасників із 16 країн. Україну на змаганнях представляли 27 спортсменів.

Наша збірна виборола командне золото європейської першості. Зокрема військовослужбовці Спортивного комітету Державної прикордонної служби України традиційно продемонстрували високі результати та поповнили скарбничку збірної медалями:

Потокій Василь – 1 місце (естафета); 2 місце (двоборство, 74 кг); 3 місце (довгий цикл 30 хв, 74 кг).

Михайлінчик Василь – 1 місце (естафета); 3 місце (двоборство, 87 кг); 3 місце (ривок 30 хв).

Середюк Василь – 1 місце (естафета, абсолют); 2 місце (двоборство, +95 кг); 3 місце (довгий цикл 30 хв, +87 кг).

Олійник Максим – 1 місце (естафета); 1 місце (двоборство, +95 кг); 2 місце (довгий цикл 30 хв, +87 кг).

Яремус Андрій – 2 місце (ривок 12 хв, +87 кг).

Нагадаємо, українські прикордонники показали, як знищують росіян на Курському напрямку. Оператори БпЛА за допомогою FPV-дронів ліквідували щонайменше одного окупанта в укритті та одного штурмовика російської армії.