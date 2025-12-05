Фото: Jim Watson / AFP

Президент ФІФА Джанні Інфантіно вручив Дональду Трампу першу Премію миру ФІФА під час церемонії жеребкування Чемпіонату світу з футболу 2026 року

Про це повідомляє "The New York Times", передає RegioNews.

Нагороду вручили у п'ятницю в Центрі Кеннеді, приблизно за пів години до початку офіційного шоу.

За повідомленням організаторів, Премія миру ФІФА була запроваджена для визнання осіб, які здійснили значні дії для сприяння миру та об'єднання людей у світі. Водночас процедура присудження премії викликала питання у громадськості та експертів, оскільки Рада ФІФА не погоджувала створення нагороди та не брала участі у виборі переможця.

Сам Трамп на сцені заявив, що премія є однією з найважливіших нагород у його житті, а Інфантіно у промові відзначив його активність у мирних процесах. Попри це, міжнародні експерти та правозахисні організації зазначають, що критерії відбору залишаються непрозорими, а процес нагородження не має формального суддівства чи номінаційної процедури.

ФІФА заявила, що Премія миру буде вручатися щорічно людям, які сприяють об'єднанню суспільств і розвитку миру, однак деталі відбору та процедур залишаються неофіційними. Подія стала частиною масштабного заходу, присвяченого жеребкуванню Чемпіонату світу, який наступного року прийматимуть США, Канада та Мексика.

