17:25  05 грудня
У Києві запалили вогні на головній ялинці країни
14:55  05 грудня
Близько 90% Чернігівщини без світла через аварію
08:55  05 грудня
У Києві на Хрещатику боєць ММА побив перехожого до втрати свідомості
UA | RU
UA | RU
05 грудня 2025, 20:04

Дональд Трамп отримав першу Премію миру ФІФА під час жеребкування ЧС-2026

05 грудня 2025, 20:04
Читайте также на русском языке
Фото: Jim Watson / AFP
Читайте также
на русском языке

Президент ФІФА Джанні Інфантіно вручив Дональду Трампу першу Премію миру ФІФА під час церемонії жеребкування Чемпіонату світу з футболу 2026 року

Про це повідомляє "The New York Times", передає RegioNews.

Нагороду вручили у п'ятницю в Центрі Кеннеді, приблизно за пів години до початку офіційного шоу.

За повідомленням організаторів, Премія миру ФІФА була запроваджена для визнання осіб, які здійснили значні дії для сприяння миру та об'єднання людей у світі. Водночас процедура присудження премії викликала питання у громадськості та експертів, оскільки Рада ФІФА не погоджувала створення нагороди та не брала участі у виборі переможця.

Сам Трамп на сцені заявив, що премія є однією з найважливіших нагород у його житті, а Інфантіно у промові відзначив його активність у мирних процесах. Попри це, міжнародні експерти та правозахисні організації зазначають, що критерії відбору залишаються непрозорими, а процес нагородження не має формального суддівства чи номінаційної процедури.

ФІФА заявила, що Премія миру буде вручатися щорічно людям, які сприяють об'єднанню суспільств і розвитку миру, однак деталі відбору та процедур залишаються неофіційними. Подія стала частиною масштабного заходу, присвяченого жеребкуванню Чемпіонату світу, який наступного року прийматимуть США, Канада та Мексика.

Нагадаємо, під час візиту президента ФІФА Джанні Інфантіно до Білого дому Дональд Трамп висловив бажання залишити Кубок світу з футболу у своєму Овальному кабінеті. Ця незвична заява викликала широкий резонанс у медіа та футбольній спільноті.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Трамп футбол премія Чемпіонат світу США спорт
Український плавець оновив 22-річний національний рекорд на дистанції 100 м батерфляєм
05 грудня 2025, 11:36
Віцепрезидент США: мир з Росією складніший, ніж очікувалося, але надія ще є
05 грудня 2025, 08:47
Усик очолив щорічний рейтинг користувачів Google в Україні
04 грудня 2025, 23:09
Всі новини »
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
В Україні створять новий центр для наукового забезпечення Сил підтримки ЗСУ
05 грудня 2025, 20:53
Програв у рулетку – напав і пограбував: суд виніс вирок студенту з Дніпра
05 грудня 2025, 20:47
Військова підготовка для деяких студентів стане обов’язковою
05 грудня 2025, 20:42
Таємний візит колишнього очільника ОП Єрмака до розвідки – може готуватись план перетину кордону
05 грудня 2025, 20:29
ТЦК давно треба переробити і реформувати
05 грудня 2025, 20:19
У Вінниці затримали чоловіка за сексуальне насильство над 12-річною дівчинкою
05 грудня 2025, 20:16
В "Укрпошти" будуть власні поштомати
05 грудня 2025, 20:11
В Україні спростили продовження відстрочок для окремих категорій
05 грудня 2025, 19:59
У Дніпрі підліток потрапив під трамвай: у мережі поділились подробицями ДТП
05 грудня 2025, 19:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Всі публікації »
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Аліна Михайлова
Всі блоги »