Фото: Телеграмм/Гончаренко

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

В США в Белом доме произошло необычное событие, связанное с главным футбольным трофеем планеты. Президент Дональд Трамп во время встречи с президентом FIFA Джанни Инфантино обратил внимание на Кубок мира и отметил, что было бы хорошо, оставить его в Овальном кабинете.

По словам народного депутата Украины Алексея Гончаренко, после этих слов трофей действительно оставили в кабинете президента США. Он добавил, что подобная практика не исключена и на будущее.

Кроме этого, депутат напомнил, что в 2026 году чемпионат мира по футболу впервые состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Именно с этим может быть связано решение временно оставить трофей в Вашингтоне, чтобы подчеркнуть роль принимающих государств.

Таким образом, Кубок мира, традиционно путешествующий по миру перед турниром, может оставаться в Соединенных Штатах в течение года до начала футбольного первенства.

Ранее сообщалось, 22 августа состоялась встреча относительно гарантий безопасности для Украины с участием американского политика Марко Рубио и руководителя Офиса президента Андрея Ермака. К обсуждению также присоединились представители Вооруженных сил США и делегации из Великобритании, Франции, Германии, Италии и Финляндии.