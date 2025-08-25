21:05  25 августа
На Украину надвигается резкое похолодание с дождями
19:27  25 августа
В Киеве приговорили к заключению псевдоминера
18:09  25 августа
В Закарпатье задержали иностранца, который шел из Словакии в Украину
25 августа 2025, 19:44

Президенту США Дональду Трампу оставили Кубок мира по футболу

25 августа 2025, 19:44
Фото: Телеграмм/Гончаренко
Главный футбольный трофей планеты остался в Белом доме

Об этом сообщает народный депутат Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

В США в Белом доме произошло необычное событие, связанное с главным футбольным трофеем планеты. Президент Дональд Трамп во время встречи с президентом FIFA Джанни Инфантино обратил внимание на Кубок мира и отметил, что было бы хорошо, оставить его в Овальном кабинете.

По словам народного депутата Украины Алексея Гончаренко, после этих слов трофей действительно оставили в кабинете президента США. Он добавил, что подобная практика не исключена и на будущее.

Кроме этого, депутат напомнил, что в 2026 году чемпионат мира по футболу впервые состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Именно с этим может быть связано решение временно оставить трофей в Вашингтоне, чтобы подчеркнуть роль принимающих государств.

Таким образом, Кубок мира, традиционно путешествующий по миру перед турниром, может оставаться в Соединенных Штатах в течение года до начала футбольного первенства.

Ранее сообщалось, 22 августа состоялась встреча относительно гарантий безопасности для Украины с участием американского политика Марко Рубио и руководителя Офиса президента Андрея Ермака. К обсуждению также присоединились представители Вооруженных сил США и делегации из Великобритании, Франции, Германии, Италии и Финляндии.

25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
Все публикации »
