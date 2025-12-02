21:11  02 декабря
В Киево-Печерской лавре представили уникальный бюст Ивана Мазепы
20:48  02 декабря
Во Львове разоблачили "фабрику отсрочок": военнообязанные платили за справки до 3 000 долларов
16:34  02 декабря
3 декабря в Украине будет идти дождь и будет до +12
UA | RU
UA | RU
02 декабря 2025, 22:22

Уровень жизни в ЕС опустился до минимума за 40 лет по сравнению со США - Bloomberg

02 декабря 2025, 22:22
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Согласно информации, предоставленной Bloomberg, уровень жизни в Европейском Союзе опустился до самого низкого уровня за последние 40 лет по сравнению с США.

Об этом сообщает Bloomberg, передает RegioNews.

Одной из основных причин этого падения является резкий скачок стоимости энергии, которая в Европе выросла на 60%. В то же время, промышленное производство увеличилось всего на 1,2%. Такой контраст создает экономическое неравенство и ослабляет конкурентоспособность Европы на фоне глобальных вызовов.

Эксперты увязывают экономические проблемы ЕС с несколькими факторами. Одним из главных является чрезмерная бюрократия, тормозящая принятие эффективных решений и внедрение инноваций. В частности, нежелание стран-членов делегировать полномочия центральным институтам ЕС замедляет экономический рост и приводит к слабой координации в рамках союза. Это вызывает экономическую стагнацию и понижает эффективность управления в условиях глобальных вызовов.

Необходимость восстановления экономической конкурентоспособности для борьбы с популизмом

Чтобы справиться с экономическими и политическими проблемами, а также ограничить влияние популистских движений, ЕС должен срочно восстановить свою экономическую конкурентоспособность. В противном случае Европейский Союз может утратить свою способность привлекать инвестиции и поддерживать стабильность в регионе. Это также может привести к политическим потрясениям, таким как усиление популистских настроений, уже получивших популярность в ряде стран ЕС.

ЕС предстоит принять сложные решения, чтобы повысить экономическую гибкость и адаптировать свои политики к новым глобальным реалиям. Важно также уменьшить зависимость от внешних источников энергии, усилить внутренние реформы и оптимизировать бюрократические процессы, что позволит улучшить общий экономический климат в регионе.

Проблемы ЕС в экономике на фоне растущего энергопотребления и низких темпов роста промышленности нуждаются в немедленных мерах. В противном случае внутренние противоречия и экономическая нестабильность могут привести к дальнейшему ослаблению Союза.

Как сообщалось, Правительство не поддержало повышение зарплат учителям. Эту норму ранее одобрили профильный и бюджетный комитеты Верховной Рады.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
США Евросоюз жизнь в тылу
Прямо сейчас проходит важная встреча Путина и советников Трампа: последствия для Украины
02 декабря 2025, 20:51
США прекратили финансовую поддержку Украины, – Трамп
02 декабря 2025, 19:51
Умеров доложил Зеленскому о результатах переговоров во Флориде
01 декабря 2025, 07:10
Все новости »
01 декабря 2025
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Президент оказался на развилке, а у оппозиции – как формальной, так и фактической – есть шанс успешно продолжить давление на Банковую
21 ноября 2025
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Американская сторона создала план, который нежизнеспособен с самого начала, потому что не устраивает обе стороны конфликта
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
Забудьте о мире – это только начало великой войны
02 декабря 2025, 23:02
В Луцке пенсионера оштрафовали за организацию места разврата
02 декабря 2025, 22:57
Назван размер средней зарплаты в Украине
02 декабря 2025, 22:14
В Запорожье в декабре зацвела сакура: фоторепортаж
02 декабря 2025, 22:08
Пугать Европу войной – это очередная спецоперация ФСБ
02 декабря 2025, 21:59
Как украинки зарабатывают 1,5-2 тыс. долларов в месяц: чем занимаются
02 декабря 2025, 21:56
Чехия не будет передавать Украине танки Т-72
02 декабря 2025, 21:50
Тесла сбила пенсионера в Киеве - видео
02 декабря 2025, 21:26
Технологии могут стать не менее опасным оружием, чем ядерное
02 декабря 2025, 21:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года
Новый мирный план Трампа: почему он не нужен ни Украине, ни даже России
Все публикации »
Вадим Денисенко
Валерий Чалый
Остап Дроздов
Все блоги »