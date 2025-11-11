Правительство не поддержало повышение зарплат учителям: что известно

Кабинет министров Украины не включил в проект Государственного бюджета-2026 поправку о повышении заработных плат педагогам до уровня трех минимальных зарплат. Эту норму ранее одобрили профильный и бюджетный комитеты Верховной Рады

Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам образования Сергей Бабак, передает RegioNews.

"Кабмин не включил эти правки в свой проект бюджета, ограничившись всеобщей ремаркой о возможности их дальнейшего рассмотрения", - написал Бабак в Telegram.

По его словам, решение правительства не вносить изменения в проект бюджета он считает "промедлением, на которое нет времени", ведь профессия учителя теряет привлекательность для молодежи, а опытные педагоги покидают школу.

"Имеем ли мы это время на дальнейшее рассмотрение, если молодежь уже не хочет идти в профессию, как и большинство педагогов с большим стажем, которые уже сменяют работу", — добавил он.

Ранее Верховная Рада приняла в первом чтении проект государственного бюджета на 2026 год. Согласно документу, доходы бюджета составят 2,4 триллиона гривен, а расходы - 4,8 триллиона гривен. Наибольшие средства, как и в этом году, предусмотрены на оборону и безопасность – 2,8 триллиона гривен, что составляет более 27% ВВП.