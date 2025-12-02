21:11  02 грудня
У Києво-Печерській лаврі представили унікальне погруддя Івана Мазепи
У Львові викрили "фабрику відстрочок": військовозобов’язані платили за довідки до 3 000 доларів
3 грудня в Україні дощитиме і буде до +12
02 грудня 2025, 22:22

Рівень життя в ЄС опустився до мінімуму за 40 років порівняно з США — Bloomberg

02 грудня 2025, 22:22
Згідно з інформацією, наданою Bloomberg, рівень життя в Європейському Союзі опустився до найнижчого рівня за останні 40 років у порівнянні з США

Про це повідомляє Bloomberg, передає RegioNews.

Однією з основних причин цього падіння є різкий стрибок вартості енергії, яка в Європі зросла на 60%. Водночас, промислове виробництво збільшилося лише на 1,2%. Такий контраст створює економічну нерівність і ослаблює конкурентоспроможність Європи на тлі глобальних викликів.

Експерти пов'язують економічні проблеми ЄС із кількома факторами. Одним з головних є надмірна бюрократія, яка гальмує прийняття ефективних рішень та впровадження інновацій. Зокрема, небажання країн-членів делегувати повноваження центральним інститутам ЄС сповільнює економічний ріст і призводить до слабкої координації в межах союзу. Це викликає економічну стагнацію та знижує ефективність управління в умовах глобальних викликів.

Необхідність відновлення економічної конкурентоспроможності для боротьби з популізмом

Щоб впоратися з економічними та політичними проблемами, а також обмежити вплив популістських рухів, ЄС терміново має відновити свою економічну конкурентоспроможність. Інакше Європейський Союз може втратити свою здатність приваблювати інвестиції та підтримувати стабільність у регіоні. Це також може призвести до політичних потрясінь, таких як посилення популістських настроїв, які вже здобули популярність у ряді країн ЄС.

ЄС належить прийняти складні рішення, щоб підвищити економічну гнучкість і адаптувати свої політики до нових глобальних реалій. Важливо також зменшити залежність від зовнішніх джерел енергії, посилити внутрішні реформи та оптимізувати бюрократичні процеси, що дозволить покращити загальний економічний клімат у регіоні.

Проблеми ЄС в економіці на тлі зростаючого енергоспоживання та низьких темпів росту промисловості потребують негайних заходів. В іншому разі внутрішні суперечності та економічна нестабільність можуть призвести до подальшого ослаблення Союзу.

Як повідомлялось, Уряд не підтримав підвищення зарплат вчителям. Цю норму раніше схвалили профільний та бюджетний комітети Верховної Ради.

