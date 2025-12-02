Згідно з інформацією, наданою Bloomberg, рівень життя в Європейському Союзі опустився до найнижчого рівня за останні 40 років у порівнянні з США

Про це повідомляє Bloomberg, передає RegioNews.

Однією з основних причин цього падіння є різкий стрибок вартості енергії, яка в Європі зросла на 60%. Водночас, промислове виробництво збільшилося лише на 1,2%. Такий контраст створює економічну нерівність і ослаблює конкурентоспроможність Європи на тлі глобальних викликів.

Експерти пов'язують економічні проблеми ЄС із кількома факторами. Одним з головних є надмірна бюрократія, яка гальмує прийняття ефективних рішень та впровадження інновацій. Зокрема, небажання країн-членів делегувати повноваження центральним інститутам ЄС сповільнює економічний ріст і призводить до слабкої координації в межах союзу. Це викликає економічну стагнацію та знижує ефективність управління в умовах глобальних викликів.

Необхідність відновлення економічної конкурентоспроможності для боротьби з популізмом

Щоб впоратися з економічними та політичними проблемами, а також обмежити вплив популістських рухів, ЄС терміново має відновити свою економічну конкурентоспроможність. Інакше Європейський Союз може втратити свою здатність приваблювати інвестиції та підтримувати стабільність у регіоні. Це також може призвести до політичних потрясінь, таких як посилення популістських настроїв, які вже здобули популярність у ряді країн ЄС.

ЄС належить прийняти складні рішення, щоб підвищити економічну гнучкість і адаптувати свої політики до нових глобальних реалій. Важливо також зменшити залежність від зовнішніх джерел енергії, посилити внутрішні реформи та оптимізувати бюрократичні процеси, що дозволить покращити загальний економічний клімат у регіоні.

Проблеми ЄС в економіці на тлі зростаючого енергоспоживання та низьких темпів росту промисловості потребують негайних заходів. В іншому разі внутрішні суперечності та економічна нестабільність можуть призвести до подальшого ослаблення Союзу.

