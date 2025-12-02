Bloomberg: Украина повредила главный маршрут для экспорта казахстанской нефти

Украина усилила свои удары по российской нефтяной инфраструктуре, и один из последних ударов вызвал серьезные проблемы для экспорта казахстанской нефти

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, передает RegioNews.

По информации собеседников агентства, в ноябре украинские беспилотные катера атаковали одну из ключевых точек швартовки терминала Caspian Pipeline Consortium (CPC), по которой Казахстан отправляет большую часть своей нефти на международные рынки.

После взрыва эта точка швартовки стала нетрудоспособной и ее работа фактически остановлена. Другая точка швартовки находится на плановом ремонте, который оставляет CPC только одну рабочую точку для погрузки нефти.

Это стало серьезной проблемой для Казахстана, поскольку до атаки через этот маршрут проходило около 1,5 млн баррелей нефти в сутки. Казахстан уже начал перенаправлять часть экспорта через альтернативные маршруты, но отмечает, что удары по гражданской энергетической инфраструктуре "неприемлемы".

В ноябре украинские дроны атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы не менее 14 раз, что стало рекордным количеством за все время войны. Аналитики отмечают, что эти удары уже привели к значительному снижению переработки нефти в России – до 5 млн баррелей в сутки. Некоторые заводы могут быть даже опасны для запуска после ремонта, что может привести к дальнейшим перебоям в поставках.

Теневый флот России

Кроме того, Россия принимает меры для обхода международных нефтяных санкций, формируя так называемый "теневой флот". Это старые танкеры, которые выключают свои маяки во избежание отслеживания. По подсчетам The Guardian, по состоянию на сентябрь 2023 года теневой флот России насчитывает около 600 судов, составляющих 70% от российского нефтяного экспорта. Это дает Кремлю значительные прибыли, поскольку через эти танкеры перевозится почти 1,7 миллиона баррелей нефти в день.

29 ноября украинские морские дроны атаковали два нефтяных танкера из теневого флота России в Черном море — Kairo и Virat. После атак эти суда были фактически выведены из строя.

Пожары на танкерах

В начале декабря, на нефтяном танкере, перевозившем российскую нефть, произошел пожар у побережья Сенегала. Это уже третий инцидент через неделю, когда танкер с российской нефтью загорелся в море, что ставит под угрозу не только безопасность, но и стабильность поставок нефти из России.