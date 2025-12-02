13:30  02 грудня
У Дніпрі судитимуть чоловіка, який до смерті побив людину
13:13  02 грудня
На Полтавщині мікроавтобус врізався в трактор: постраждав чоловік
11:29  02 грудня
У Києві на Оболоні чоловік з ножем нападав на перехожих
UA | RU
UA | RU
02 грудня 2025, 19:13

Bloomberg: Україна пошкодила головний маршрут для експорту казахстанської нафти

02 грудня 2025, 19:13
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Україна посилила свої удари по російській нафтовій інфраструктурі, і один із останніх ударів спричинив серйозні проблеми для експорту казахстанської нафти

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, передає RegioNews.

За інформацією співрозмовників агентства, в листопаді українські безпілотні катери атакували одну з ключових точок швартування термінала Caspian Pipeline Consortium (CPC), через яку Казахстан відправляє більшу частину своєї нафти на міжнародні ринки.

Після вибуху ця точка швартування стала непрацездатною, і її робота фактично зупинена. Інша точка швартування наразі перебуває на плановому ремонті, що залишає CPC тільки одну робочу точку для навантаження нафти.

Це стало серйозною проблемою для Казахстану, оскільки до атаки через цей маршрут проходило близько 1,5 млн барелів нафти на добу. Казахстан вже почав перенаправляти частину експорту через альтернативні маршрути, але відзначає, що удари по цивільній енергетичній інфраструктурі є "неприйнятними".

Загалом, у листопаді українські дрони атакували російські нафтопереробні заводи не менше 14 разів, що стало рекордною кількістю за весь час війни. Аналітики зазначають, що ці удари вже призвели до значного зниження переробки нафти в Росії — до 5 млн барелів на добу. Деякі заводи можуть бути навіть небезпечними для запуску після ремонту, що може призвести до подальших перебоїв у поставках.

Тіньовий флот Росії

Окрім цього, Росія вживає заходів для обходу міжнародних нафтових санкцій, формуючи так званий "тіньовий флот". Це старі танкери, які вимикають свої маяки, аби уникнути відстеження. За підрахунками The Guardian, станом на вересень 2023 року тіньовий флот Росії налічує приблизно 600 суден, що складають 70% від російського нафтового експорту. Це дає Кремлю значні прибутки, оскільки через ці танкери перевозиться майже 1,7 мільйона барелів нафти щодня.

29 листопада українські морські дрони атакували два нафтові танкери з тіньового флоту Росії в Чорному морі — Kairo та Virat. Після атак ці судна були фактично виведені з ладу.

Пожежі на танкерах

На початку грудня, на нафтовому танкері, що перевозив російську нафту, сталася пожежа біля узбережжя Сенегалу. Це вже третій інцидент за тиждень, коли танкер з російською нафтою загорівся в морі, що ставить під загрозу не лише безпеку, а й стабільність поставок нафти з Росії.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна Казахстан флот нафта
Ворог понад два десятки разів обстріляв Нікопольський район: поранено 13 цивільних людей
02 грудня 2025, 18:48
Путін пригрозив "відрізати Україну від моря", якщо Київ продовжить атаки на російські судна
02 грудня 2025, 18:35
Чи оголосять мобілізацію жінок в Україні: відповідь нардепа
02 грудня 2025, 13:54
Всі новини »
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
Стало відомо, як вимикатимуть світло 3 грудня
02 грудня 2025, 21:13
У Києво-Печерській лаврі представили унікальне погруддя Івана Мазепи
02 грудня 2025, 21:11
Ірландія надасть Україні €125 млн на підтримку оборони та енергетики
02 грудня 2025, 20:56
Прямо зараз відбувається важлива зустріч Путіна та радників Трампа: наслідки для України
02 грудня 2025, 20:51
У Львові викрили "фабрику відстрочок": військовозобов’язані платили за довідки до 3 000 доларів
02 грудня 2025, 20:48
У Миколаєві затримали трьох учасників схеми ухилення від податків на 114 млн грн під час експорту зерна
02 грудня 2025, 20:33
У Кам’янському 46-річний чоловік поранив ножем 20-річного перехожого: нападника затримано
02 грудня 2025, 20:16
У Кам’янському чоловік задушив співмешканку та намагався видати її смерть за нещасний випадок
02 грудня 2025, 20:05
США припинили фінансову підтримку України, – Трамп
02 грудня 2025, 19:51
Фермери втрачають через зниження закупівельних цін на свиней, тоді як ціни на свинину не падають
02 грудня 2025, 19:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Остап Дроздов
Всі блоги »