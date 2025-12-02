Bloomberg: Україна пошкодила головний маршрут для експорту казахстанської нафти

Україна посилила свої удари по російській нафтовій інфраструктурі, і один із останніх ударів спричинив серйозні проблеми для експорту казахстанської нафти

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, передає RegioNews.

За інформацією співрозмовників агентства, в листопаді українські безпілотні катери атакували одну з ключових точок швартування термінала Caspian Pipeline Consortium (CPC), через яку Казахстан відправляє більшу частину своєї нафти на міжнародні ринки.

Після вибуху ця точка швартування стала непрацездатною, і її робота фактично зупинена. Інша точка швартування наразі перебуває на плановому ремонті, що залишає CPC тільки одну робочу точку для навантаження нафти.

Це стало серйозною проблемою для Казахстану, оскільки до атаки через цей маршрут проходило близько 1,5 млн барелів нафти на добу. Казахстан вже почав перенаправляти частину експорту через альтернативні маршрути, але відзначає, що удари по цивільній енергетичній інфраструктурі є "неприйнятними".

Загалом, у листопаді українські дрони атакували російські нафтопереробні заводи не менше 14 разів, що стало рекордною кількістю за весь час війни. Аналітики зазначають, що ці удари вже призвели до значного зниження переробки нафти в Росії — до 5 млн барелів на добу. Деякі заводи можуть бути навіть небезпечними для запуску після ремонту, що може призвести до подальших перебоїв у поставках.

Тіньовий флот Росії

Окрім цього, Росія вживає заходів для обходу міжнародних нафтових санкцій, формуючи так званий "тіньовий флот". Це старі танкери, які вимикають свої маяки, аби уникнути відстеження. За підрахунками The Guardian, станом на вересень 2023 року тіньовий флот Росії налічує приблизно 600 суден, що складають 70% від російського нафтового експорту. Це дає Кремлю значні прибутки, оскільки через ці танкери перевозиться майже 1,7 мільйона барелів нафти щодня.

29 листопада українські морські дрони атакували два нафтові танкери з тіньового флоту Росії в Чорному морі — Kairo та Virat. Після атак ці судна були фактично виведені з ладу.

Пожежі на танкерах

На початку грудня, на нафтовому танкері, що перевозив російську нафту, сталася пожежа біля узбережжя Сенегалу. Це вже третій інцидент за тиждень, коли танкер з російською нафтою загорівся в морі, що ставить під загрозу не лише безпеку, а й стабільність поставок нафти з Росії.