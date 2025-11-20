16:44  20 ноября
На Полтавщине в пруду обнаружили тело 58-летнего мужчины
15:35  20 ноября
В Черновцах водитель сбил пенсионерку и скрылся с места аварии
13:37  20 ноября
В Украину идет потепление до +20 градусов
20 ноября 2025, 16:59

Париж парализовал масштабным отключением электричества: 170 000 домохозяйств без света

20 ноября 2025, 16:59
Париж сегодня утром столкнулся с масштабными перебоями в электроснабжении, оставивших около 170 тысяч домохозяйств без света. В результате технического сбоя на подстанции RTE в Исси-ле-Мулино (юго-запад Парижа) была остановлена часть метро, пригородные поезда, а также погасли светофоры и уличное освещение

Об этом сообщает BILD, передает RegioNews.

Мощность подстанции составляет 200 МВт, и ее неисправность повлекла за собой временную потерю электричества в нескольких районах города и его окрестностях. При отключении движение транспорта в столице было серьезно нарушено, а также возникли трудности с работой общественных сервисов.

Энергетические компании уже работают над восстановлением поставок электроэнергии, однако точное время устранения сбоев пока неизвестно. Местные власти призвали граждан быть осторожными из-за отсутствия уличного освещения и сообщили, что ситуация находится под контролем.

Это уже второй крупный технический инцидент с перебоями электричества в Париже за последний месяц.

Как сообщалось, в результате российской атаки 19 ноября Хмельницкая и Ровенская атомные электростанции были вынуждены дополнительно снизить объемы генерации электроэнергии.

В Киеве и области экстренные отключения света: графики не действуют, — Киев Цифровой
20 ноября 2025, 15:36
До 4 очередей отключений: украинцев предупредили о новых ограничениях света 20 ноября
19 ноября 2025, 18:14
Враг повредил объект ДТЭК в Одесской области: 32 тыс. семей без света
17 ноября 2025, 09:26
На Вышгородщине полицейские разоблачили мужчину за незаконное выращивание конопли и изготовление каннабиса: какое наказание
20 ноября 2025, 17:50
На Волыни женщина хотела прыгнуть с моста: патрульные успели ее спасти
20 ноября 2025, 17:38
Зеленский готовит кадровые изменения во фракции "Слуга народа": Арахамия может покинуть пост
20 ноября 2025, 17:23
В Виннице загорелся генератор возле магазина
20 ноября 2025, 17:17
На Полтавщине в пруду обнаружили тело 58-летнего мужчины
20 ноября 2025, 16:44
В Одессе суд приговорил группу вебкамщиц к условному сроку и постановил уничтожить секс-игрушки и 57 фаллоимитаторов
20 ноября 2025, 16:40
В результате российской атаки по Днепру пострадал склад Всемирной продовольственной программы ООН: фото
20 ноября 2025, 16:29
Тернополь после удара РФ: спасатели ищут пропавших и разбирают завалы
20 ноября 2025, 16:24
Эксглава Минобороны вернулся в Украину
20 ноября 2025, 16:05
