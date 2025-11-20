Париж парализовал масштабным отключением электричества: 170 000 домохозяйств без света

Париж сегодня утром столкнулся с масштабными перебоями в электроснабжении, оставивших около 170 тысяч домохозяйств без света. В результате технического сбоя на подстанции RTE в Исси-ле-Мулино (юго-запад Парижа) была остановлена часть метро, пригородные поезда, а также погасли светофоры и уличное освещение

Об этом сообщает BILD, передает RegioNews.

Мощность подстанции составляет 200 МВт, и ее неисправность повлекла за собой временную потерю электричества в нескольких районах города и его окрестностях. При отключении движение транспорта в столице было серьезно нарушено, а также возникли трудности с работой общественных сервисов.

Энергетические компании уже работают над восстановлением поставок электроэнергии, однако точное время устранения сбоев пока неизвестно. Местные власти призвали граждан быть осторожными из-за отсутствия уличного освещения и сообщили, что ситуация находится под контролем.

Это уже второй крупный технический инцидент с перебоями электричества в Париже за последний месяц.

Как сообщалось, в результате российской атаки 19 ноября Хмельницкая и Ровенская атомные электростанции были вынуждены дополнительно снизить объемы генерации электроэнергии.