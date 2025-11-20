Париж паралізувало масштабним відключенням електрики: 170 000 домогосподарств без світла

Париж сьогодні вранці зіткнувся з масштабними перебоями в електропостачанні, які залишили близько 170 000 домогосподарств без світла. Внаслідок технічного збою на підстанції RTE в Іссі-ле-Муліно (південний захід Парижа) було зупинено частину метро, приміські поїзди, а також згасли світлофори та вуличне освітлення

Про це повідомляє BILD, передає RegioNews.

Потужність підстанції становить 200 МВт, і її несправність спричинила тимчасову втрату електрики в кількох районах міста та його околицях. Під час відключення рух транспорту в столиці був серйозно порушений, а також виникли труднощі з роботою громадських сервісів.

Енергетичні компанії вже працюють над відновленням постачання електроенергії, однак точний час усунення збоїв наразі невідомий. Місцева влада закликала громадян бути обережними через відсутність вуличного освітлення та повідомила, що ситуація знаходиться під контролем.

Це вже другий великий технічний інцидент із перебоями електрики в Парижі за останній місяць.

Як повідомлялось, внаслідок російської атаки 19 листопада Хмельницька та Рівненська атомні електростанції були вимушені додатково знизити обсяги генерації електроенергії.