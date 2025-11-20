15:21  21 листопада
Дощ, сніг та ожеледиця: українців попередили про погіршення погоди
13:49  21 листопада
У Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу
11:07  21 листопада
Російський авіаудар по Запоріжжю: вже 10 постраждалих
20 листопада 2025, 16:59

Париж паралізувало масштабним відключенням електрики: 170 000 домогосподарств без світла

20 листопада 2025, 16:59
Читайте также на русском языке
Читайте также
на русском языке

Париж сьогодні вранці зіткнувся з масштабними перебоями в електропостачанні, які залишили близько 170 000 домогосподарств без світла. Внаслідок технічного збою на підстанції RTE в Іссі-ле-Муліно (південний захід Парижа) було зупинено частину метро, приміські поїзди, а також згасли світлофори та вуличне освітлення

Про це повідомляє BILD, передає RegioNews.

Потужність підстанції становить 200 МВт, і її несправність спричинила тимчасову втрату електрики в кількох районах міста та його околицях. Під час відключення рух транспорту в столиці був серйозно порушений, а також виникли труднощі з роботою громадських сервісів.

Енергетичні компанії вже працюють над відновленням постачання електроенергії, однак точний час усунення збоїв наразі невідомий. Місцева влада закликала громадян бути обережними через відсутність вуличного освітлення та повідомила, що ситуація знаходиться під контролем.

Це вже другий великий технічний інцидент із перебоями електрики в Парижі за останній місяць.

Як повідомлялось, внаслідок російської атаки 19 листопада Хмельницька та Рівненська атомні електростанції були вимушені додатково знизити обсяги генерації електроенергії.

відключення світла Париж
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
Дощ, сніг та ожеледиця: українців попередили про погіршення погоди
21 листопада 2025, 15:21
Правоохоронці повідомили підозру особам, які незаконно заволоділи землями у Буковелі на Прикарпатті
21 листопада 2025, 15:11
ЄС та Україна відхилили ключові частини мирного плану США, – ЗМІ
21 листопада 2025, 14:56
У Києві правоохоронці викрили офіс, який організував міжнародну шахрайську фінансову біржу
21 листопада 2025, 14:42
На Дніпропетровщині чоловік торгував "квитками за кордон" для ухилянтів
21 листопада 2025, 14:30
Українським школам рекомендують перенести канікули та змінити графік навчання: подробиці
21 листопада 2025, 14:23
Топпосадовець Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав у відставку
21 листопада 2025, 14:04
На Одещині керівник одного з управлінь міграційної служби постане перед судом через декларацію: які "цифри" не зійшлись
21 листопада 2025, 13:55
У Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу
21 листопада 2025, 13:49
Стало відомо, хто з української сторони залучений до обговорення мирного плану з США
21 листопада 2025, 12:33
