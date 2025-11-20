13:37  20 ноября
20 ноября 2025, 12:53

Атомные станции теряют мощность: Хмельницкая и Ровенская АЭС сокращают производство электроэнергии

20 ноября 2025, 12:53
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В результате российской атаки 19 ноября Хмельницкая и Ровенская атомные электростанции были вынуждены дополнительно снизить объемы генерации электроэнергии

Как передает RegioNews, об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

Он подчеркнул, что ситуация на трех подконтрольных правительству Украины АЭС остается нестабильной. После атак 4 из 9 реакторов были вынуждены снизить свою мощность.

Как известно, Хмельницкая и Ровенская АЭС уже с начала ноября снизили производство электроэнергии из-за военных действий.

Напомним, в четверг, 20 ноября, в разных регионах Украины будут действовать ограничения потребления электроэнергии. В общей сложности будет до 4 очередей отключений. Их могут использовать с полуночи и до 23:59 включительно.

