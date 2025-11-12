Переименование Минобороны США в Министерство войны может обойтись в $2 млрд — NBC News
Чиновники Белого дома оценивают расходы по переименованию Министерства обороны США примерно в 2 миллиарда долларов
Об этом сообщает NBC News, передает RegioNews.
Только смена вывесок и бланков может стоить около 1 миллиарда долларов.
Кроме того, значительные средства потребуют переписки цифрового кода для всех внутренних и внешних вебсайтов департамента.
А также обновление другого ПО на засекреченных и несекретных системах.
Министерство обороны США (Department of Defense, DoD) – федеральный орган исполнительной власти, ответственный за национальную безопасность и управление Вооруженными силами США. Он создан в 1947 году и является одним из крупнейших бюджетных потребителей в государстве.
