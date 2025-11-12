Перейменування Міноборони США на Міністерство війни може обійтися в $2 млрд — NBC News
Чиновники Білого дому оцінюють витрати на перейменування Міністерства оборони США приблизно у 2 мільярди доларів
Про це повідомяє NBC News, передає RegioNews.
Лише зміна вивісок і бланків може коштувати близько 1 мільярда доларів.
Крім того, значних коштів вимагатиме переписування цифрового коду для всіх внутрішніх та зовнішніх вебсайтів департаменту.
А також оновлення іншого програмного забезпечення на засекречених та несекретних системах.
Міністерство оборони США (Department of Defense, DoD) — федеральний орган виконавчої влади, відповідальний за національну безпеку та управління Збройними силами США. Його створено у 1947 році, і він є одним із найбільших бюджетних споживачів у державі.
