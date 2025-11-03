В США из-за бюджетного кризиса могут закрыть авиасообщение, — Bloomberg

Министр транспорта США Шон Даффи предупредил, что правительство готово закрыть воздушное пространство страны, если из-за бюджетного кризиса полеты станут опасными

Об этом сообщает Bloomberg, передает RegioNews.

По словам министра, Федеральному управлению авиации (FAA) уже не хватает диспетчеров, многие из которых работают без зарплаты из-за возможного шатдауна.

Последствия для авиасообщения уже очевидны: в пятницу было задержано более 6200 рейсов, еще около 500 отменили.

Бюджетный кризис и потенциальный шатдаун создают серьезные риски для авиационной инфраструктуры и пассажиров по всей стране.

Напомним, после шатдауна ряд госучреждений по всей стране прекратили работу, чиновников отправили в неоплачиваемый отпуск. Стратегически важные ведомства, занимающиеся вопросами общественной и национальной безопасности, продолжают выполнять свои функции.