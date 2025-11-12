14:24  12 ноября
Завтра в Украине ожидается до +13 градусов: где будет теплее всего
12:50  12 ноября
СБУ предотвратила серию терактов в Киеве
12:38  12 ноября
Погибшему фермеру из Херсонской области присвоили звание Героя Украины
12 ноября 2025, 16:42

Итальянцев подозревают в расстрелах мирных жителей Боснии - La Repubblica

12 ноября 2025, 16:42
Прокуратура Милана начала расследование группы итальянцев, которые в 1993 году могли участвовать в расстрелах мирных жителей во время осады Сараево в Боснии.

Об этом сообщает La Repubblica, передает RegioNews.

Как сообщает издание, по меньшей мере, пять граждан Италии платили деньги, чтобы иметь возможность стрелять по безоружным гражданским лицам — жителям боснийской столицы, которую тогда окружали югославские войска.

Прокурор Милана, специалист по борьбе с терроризмом Алессандро Гоббис, заявил о готовности вызвать первых свидетелей и приступить к поиску участников так называемого "военного сафари".

Консул Боснии и Герцеговины в Милане Даг Думрукчич заверил в полном сотрудничестве правительства Боснии со следствием.

"Мы с нетерпением ждем раскрытия правды об этом жестоком инциденте, чтобы окончательно свести счеты с прошлым. Я владею определенной информацией, которую передам следователям", - отметил дипломат.

Напомним, недавно в Шандриголове Донецкой области российские оккупанты расстреляли семью гражданских и захватили несовершеннолетнюю девочку в заложники. Из радиоперехватов стало известно, что еще до штурма населенного пункта командир РФ с позывным "Бали" приказал "убивать всех без разбора".

Италия
В Италии бывшие тоннели метро переоборудовали в зимние приюты для бездомных
03 ноября 2025, 19:06
Документалка "Куба и Аляска" харьковских парамедыкинь получила награду в Италии
29 октября 2025, 15:20
В Италии скончался украинский мальчик, которого сбил автомобиль на пешеходном переходе
22 августа 2025, 18:44
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
