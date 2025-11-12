Итальянцев подозревают в расстрелах мирных жителей Боснии - La Repubblica

Прокуратура Милана начала расследование группы итальянцев, которые в 1993 году могли участвовать в расстрелах мирных жителей во время осады Сараево в Боснии.

Об этом сообщает La Repubblica, передает RegioNews.

Как сообщает издание, по меньшей мере, пять граждан Италии платили деньги, чтобы иметь возможность стрелять по безоружным гражданским лицам — жителям боснийской столицы, которую тогда окружали югославские войска.

Прокурор Милана, специалист по борьбе с терроризмом Алессандро Гоббис, заявил о готовности вызвать первых свидетелей и приступить к поиску участников так называемого "военного сафари".

Консул Боснии и Герцеговины в Милане Даг Думрукчич заверил в полном сотрудничестве правительства Боснии со следствием.

"Мы с нетерпением ждем раскрытия правды об этом жестоком инциденте, чтобы окончательно свести счеты с прошлым. Я владею определенной информацией, которую передам следователям", - отметил дипломат.

Напомним, недавно в Шандриголове Донецкой области российские оккупанты расстреляли семью гражданских и захватили несовершеннолетнюю девочку в заложники. Из радиоперехватов стало известно, что еще до штурма населенного пункта командир РФ с позывным "Бали" приказал "убивать всех без разбора".