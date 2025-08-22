В Италии скончался украинский мальчик, которого сбил автомобиль на пешеходном переходе

иллюстративное фото: из открытых источников

В Италии в больнице скончался 6-летний украинец, два дня назад сбивший автомобиль на пешеходном переходе возле Венеции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Ansa.

Известно, что ребенок в среду днем переходил пешеходный переход в Санта-Мария-ди-Сала близ Венеции, когда его сбила машина. Ребенка отбросило на несколько метров от удара автомобиля. Мальчик находился в критическом состоянии. Впоследствии он скончался в больнице в Падуе.

