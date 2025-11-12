Італійців підозрюють у розстрілах мирних жителів Боснії — La Repubblica

Прокуратура Мілана розпочала розслідування щодо групи італійців, які у 1993 році могли брати участь у розстрілах мирних мешканців під час облоги Сараєва у Боснії.

Про це повідомляє La Repubblica, передає RegioNews.

Як повідомляє видання, щонайменше п’ятеро громадян Італії платили гроші, щоб мати змогу стріляти по беззбройних цивільних особах — жителях боснійської столиці, яку тоді оточували югославські війська.

Прокурор Мілана, спеціаліст із боротьби з тероризмом Алессандро Гоббіс, заявив про готовність викликати перших свідків і розпочати пошук учасників так званого "військового сафарі".

Консул Боснії і Герцеговини в Мілані Даг Думрукчич запевнив у "повному співробітництві уряду Боснії зі слідством".

"Ми з нетерпінням чекаємо на розкриття правди про цей жорстокий інцидент, щоб остаточно звести рахунки з минулим. Я володію певною інформацією, яку передам слідчим", — зазначив дипломат.

