14:24  12 листопада
Завтра в Україні очікується до +13 градусів: де буде найтепліше
12:50  12 листопада
СБУ запобігла серії терактів у Києві
12:38  12 листопада
Загиблому фермеру із Херсонщини присвоїли звання Героя України
12 листопада 2025, 16:42

Італійців підозрюють у розстрілах мирних жителів Боснії — La Repubblica

12 листопада 2025, 16:42
Прокуратура Мілана розпочала розслідування щодо групи італійців, які у 1993 році могли брати участь у розстрілах мирних мешканців під час облоги Сараєва у Боснії.

Про це повідомляє La Repubblica, передає RegioNews.

Як повідомляє видання, щонайменше п’ятеро громадян Італії платили гроші, щоб мати змогу стріляти по беззбройних цивільних особах — жителях боснійської столиці, яку тоді оточували югославські війська.

Прокурор Мілана, спеціаліст із боротьби з тероризмом Алессандро Гоббіс, заявив про готовність викликати перших свідків і розпочати пошук учасників так званого "військового сафарі".

Консул Боснії і Герцеговини в Мілані Даг Думрукчич запевнив у "повному співробітництві уряду Боснії зі слідством".

"Ми з нетерпінням чекаємо на розкриття правди про цей жорстокий інцидент, щоб остаточно звести рахунки з минулим. Я володію певною інформацією, яку передам слідчим", — зазначив дипломат.

Нагадаємо, нещодавно у Шандриголовому Донецької області російські окупанти розстріляли сім'ю цивільних та захопили неповнолітню дівчинку в заручники. З радіоперехоплень стало відомо, що ще до штурму населеного пункту командир РФ із позивним "Балі" наказав "вбивати всіх без розбору".

