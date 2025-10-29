13:17  29 октября
29 октября 2025, 15:20

Документалка "Куба и Аляска" харьковских парамедыкинь получила награду в Италии

29 октября 2025, 15:20
Читайте також українською мовою
Кадр из документального фильма "Куба & Аляска"
Читайте також
українською мовою

Документальный фильм "Куба и Аляска", созданный харьковской командой, получил награду в Италии

Об этом пишет "Думка", передает RegioNews.

Фильм рассказывает историю харьковчанок-парамедыкинь Юлии "Кубы" Сидоровой и Александры "Аляски" Лисицкой, ежедневно спасающих жизнь на передовой.

Лента показывает не только их работу под обстрелами, но и моменты мирной жизни – искренние, теплые и человечные.

Жюри фестиваля отметило мощный месседж и актуальность фильма.

"Это работа, которая перемещает нас на передовую нашей европейской войны – войны, которую беспощадно ведут обычные люди, как мы, за всех нас, против варварской России, которая продолжает сеять смерть и разрушение по нашему континенту. Две молодые украинки живут в мгновение от смерти, как и сейчас, пока мы сидим здесь в безпе. не терять творчество и надежду", – отметили организаторы.

Как известно, в июле 2025 года Куба и Аляска уже получил две награды на Международном кинофестивале в Брюсселе (BRIFF) – приз жюри и приз зрительских симпатий.

Напомним, документальная лента "Пісні землі, що повільно горить" Ольги Журбы вошла в краткий список European Film Awards. Фильм представят в категории "Лучший документальный фильм".

