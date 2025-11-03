В Италии бывшие тоннели метро переоборудовали в зимние приюты для бездомных

В Италии бывшие тоннели метро в Милане и Риме были переоборудованы под зимние приюты для бездомных. В них установили складные двухъярусные кровати с вентиляцией, теплоизоляцией и антибактериальным покрытием.

Об этом сообщает Euronews, передает RegioNews.

Проект реализовали после массовых смертей бездомных зимой 2023 года, когда из-за низких температур в Италии погибли десятки людей без постоянного места жительства.

Новые модули огнестойки, легко моются и собираются за несколько минут, не мешая работе метрополитена. Такой формат приютов планируется расширять и на другие итальянские города.

