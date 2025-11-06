Армия Азербайджана переходит на стандарты НАТО, – Алиев
Вооруженные силы Азербайджана модернизируются и переходят к стандартам НАТО
Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхама Алиева на встрече с делегацией Североатлантического альянса 6 ноября, передает RegioNews.
По словам Алиева, в ходе реформирования армия Азербайджана тесно сотрудничает с турецкими Вооруженными силами. В этом контексте он подчеркнул важность расширения двусторонних отношений между Баку и НАТО.
Кроме того, он отметил, что Азербайджан достиг главной цели с момента обретения страной независимости в начале прошлого века — вернул себе исторические земли.
Он также отметил, что процесс модернизации азербайджанской армии будет продолжен.
