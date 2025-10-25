16:33  25 октября
РФ атаковала шахту на Днепропетровщине
16:19  25 октября
Украинские десантники освободили еще один населенный пункт в Донецкой области
14:03  25 октября
В Одессе врачам сообщили о подозрении после смерти пациента-миллионера
25 октября 2025, 17:33

В Украине меняется порядок подачи заявлений на отсрочку от мобилизации

25 октября 2025, 17:33
иллюстративное фото: из открытых источников
Территориальные центры комплектования больше не будут принимать документы лично

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

До конца октября военнообязанные еще могут подать заявления по старому порядку непосредственно в ТЦК. Однако уже с 1 ноября подать документы на отсрочку можно будет исключительно через резерв+ или в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАП).

То есть если после 1 ноября военнообязанный обратится в ТЦК с документами на отсрочку, там откажут в приеме заявления и посоветуют воспользоваться новыми каналами подачи.

Ранее мы сообщали о том, что у Резерва+ можно будет получить новые отсрочки. В частности получить отсрочку онлайн смогут отец или мать, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, а также люди, которые ухаживают за отцом или матерью с инвалидностью.

