В Украине меняется порядок подачи заявлений на отсрочку от мобилизации

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на РБК-Украина.

До конца октября военнообязанные еще могут подать заявления по старому порядку непосредственно в ТЦК. Однако уже с 1 ноября подать документы на отсрочку можно будет исключительно через резерв+ или в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАП).

То есть если после 1 ноября военнообязанный обратится в ТЦК с документами на отсрочку, там откажут в приеме заявления и посоветуют воспользоваться новыми каналами подачи.

Ранее мы сообщали о том, что у Резерва+ можно будет получить новые отсрочки. В частности получить отсрочку онлайн смогут отец или мать, самостоятельно воспитывающие ребенка до 18 лет, а также люди, которые ухаживают за отцом или матерью с инвалидностью.