Армія Азербайджану переходить на стандарти НАТО, – Алієв
Збройні сили Азербайджану модернізуються і переходять до стандартів НАТО
Про це повідомив президент Азербайджану Ільхама Алієва на зустрічі із делегацією Північноатлантичного альянсу 6 листопада, передає RegioNews.
За словами Алієва, у процесі реформування армія Азербайджану тісно співпрацює з турецькими Збройними силами. У цьому контексті він наголосив на важливості розширення двосторонніх відносин між Баку та НАТО.
Крім цього він зауважив, що Азербайджан досяг головної мети з моменту здобуття країною незалежності на початку минулого століття — повернув собі історичні землі.
Він також зазначив, що процес модернізації азербайджанської армії буде продовжено.
Зеленський підписав указ про відзначення дня Десантно-штурмових військВсі новини »
06 листопада 2025, 20:33НАТО виділить $60 млрд на допомогу Україні в 2026 році: куди підуть кошти
04 листопада 2025, 16:23В Україні змінюється порядок подання заяв на відстрочку від мобілізації
25 жовтня 2025, 17:33
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
В Україні падають ціни на соняшникову олію: що відбувається на внутрішньому ринку
06 листопада 2025, 23:30Ринок вершкового масла "штормить": що в Україні відбувається з цінами
06 листопада 2025, 23:00У Чехії з будівлі парламенту зняли український прапор це зробив новообраний спікер Томіо Окамура
06 листопада 2025, 22:36"Навіть соромно сказати": співак Павло Зібров зізнався, чи були в нього з дружиною сварки через ревнощі
06 листопада 2025, 22:30"А, може, я вже вагітна": солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька натякнула на зміни в особистому житті
06 листопада 2025, 22:00У Фастові п’яний водій влетів у магазин - відео
06 листопада 2025, 21:58Мати знайшла сина мертвим: на Закарпатті чоловік вбив брата
06 листопада 2025, 21:50Росіяни мають просування у Вовчанську на Харківщині
06 листопада 2025, 21:39Відома пісня Сердючки наробила галасу у Росії: дійшло до вибачень
06 листопада 2025, 21:2912 тисяч євро за "подорож" за кордон: на Прикарпатті викрили нову схему для ухилянтів
06 листопада 2025, 21:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
Всі блоги »