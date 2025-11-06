Армія Азербайджану переходить на стандарти НАТО, – Алієв

Збройні сили Азербайджану модернізуються і переходять до стандартів НАТО

Про це повідомив президент Азербайджану Ільхама Алієва на зустрічі із делегацією Північноатлантичного альянсу 6 листопада, передає RegioNews.

За словами Алієва, у процесі реформування армія Азербайджану тісно співпрацює з турецькими Збройними силами. У цьому контексті він наголосив на важливості розширення двосторонніх відносин між Баку та НАТО.

Крім цього він зауважив, що Азербайджан досяг головної мети з моменту здобуття країною незалежності на початку минулого століття — повернув собі історичні землі.

Він також зазначив, що процес модернізації азербайджанської армії буде продовжено.