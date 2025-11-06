Зеленский подписал указ о праздновании дня Десантно-штурмовых войск

иллюстративное фото: из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о переносе дня Десантно-штурмовых войск ВСУ с 21 на 8 ноября

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на указ президента.

"Чествуя мужество и героизм воинов Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, выявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также с целью развития военных традиций постановляю:

1. Установить в Украине День Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, который отмечать ежегодно 8 ноября.

2. Признать утратившим силу Указ Президента Украины от 21 ноября 2017 года № 380/2017 "О Дне Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины"", – говорится в документе.

Указ вступает в силу дня опубликования.

Напомним, в июле 7-й корпус Десантно-штурмовых войск возглавил полковник Евгений Ласийчук. Он ранее возглавлял 25-ю отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду ДШВ.