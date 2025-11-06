19:59  06 ноября
В результате атаки на Днепр повреждена многоэтажка, есть пострадавшие
17:15  06 ноября
В Киевской области суд оправдал российского оккупанта, которого обвиняли в мародерстве
16:22  06 ноября
Завтра в Украине без осадков и до +16
06 ноября 2025, 20:33

Зеленский подписал указ о праздновании дня Десантно-штурмовых войск

06 ноября 2025, 20:33
иллюстративное фото: из открытых источников
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о переносе дня Десантно-штурмовых войск ВСУ с 21 на 8 ноября

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на указ президента.

"Чествуя мужество и героизм воинов Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины, выявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также с целью развития военных традиций постановляю:

1. Установить в Украине День Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, который отмечать ежегодно 8 ноября.

2. Признать утратившим силу Указ Президента Украины от 21 ноября 2017 года № 380/2017 "О Дне Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины"", – говорится в документе.

Указ вступает в силу дня опубликования.

Напомним, в июле 7-й корпус Десантно-штурмовых войск возглавил полковник Евгений Ласийчук. Он ранее возглавлял 25-ю отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду ДШВ.

