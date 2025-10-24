В Германии хотят ужесточить миграционные правила для молодых украинцев

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на публикацию немецкого издания Bild.

Издание пишет, что после того, как Украина разрешила выезжать за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, Германия столкнулась с резким ростом заявок на получение защиты. Сейчас этот показатель составляет около 100 тысяч в неделю.

Такая динамика вызвала обеспокоенность региональных властей, в частности, в Баварии, где усиливаются призывы к усилению миграционной политики.

Власти этого региона считают, что нынешняя ситуация требует немедленного вмешательства Берлина и Евросоюза, чтобы Украина изменила правила выезда для мужчин призывного возраста.

Напомним, ЕС взял на себя обязательство оказывать финансовую помощь Украине до 2027 года. Об этом сообщил Владимир Зеленский.