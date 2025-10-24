В Германии хотят ужесточить миграционные правила для молодых украинцев
В стране усугубляются политические споры вокруг наплыва молодых украинцев
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на публикацию немецкого издания Bild.
Издание пишет, что после того, как Украина разрешила выезжать за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, Германия столкнулась с резким ростом заявок на получение защиты. Сейчас этот показатель составляет около 100 тысяч в неделю.
Такая динамика вызвала обеспокоенность региональных властей, в частности, в Баварии, где усиливаются призывы к усилению миграционной политики.
Власти этого региона считают, что нынешняя ситуация требует немедленного вмешательства Берлина и Евросоюза, чтобы Украина изменила правила выезда для мужчин призывного возраста.
Напомним, ЕС взял на себя обязательство оказывать финансовую помощь Украине до 2027 года. Об этом сообщил Владимир Зеленский.