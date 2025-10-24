07:13  24 октября
Российский беспилотник попал в жилой дом в Херсоне, есть пострадавшие
13:48  23 октября
Киев готовится к самому тяжелому отопительному сезону за время войны – Кличко
13:35  23 октября
На оккупированном Запорожье детей вынуждают петь гимн РФ
24 октября 2025, 07:33

В Германии хотят ужесточить миграционные правила для молодых украинцев

24 октября 2025, 07:33
иллюстративное фото: из открытых источников
В стране усугубляются политические споры вокруг наплыва молодых украинцев

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на публикацию немецкого издания Bild.

Издание пишет, что после того, как Украина разрешила выезжать за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, Германия столкнулась с резким ростом заявок на получение защиты. Сейчас этот показатель составляет около 100 тысяч в неделю.

Такая динамика вызвала обеспокоенность региональных властей, в частности, в Баварии, где усиливаются призывы к усилению миграционной политики.

Власти этого региона считают, что нынешняя ситуация требует немедленного вмешательства Берлина и Евросоюза, чтобы Украина изменила правила выезда для мужчин призывного возраста.

Напомним, ЕС взял на себя обязательство оказывать финансовую помощь Украине до 2027 года. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Германия Украина выезд за границу мужчины в возрасте 18-22 года миграция
Укрзализныця предупредила об изменениях движения поездов и задержках из-за российских атак
24 октября 2025, 08:17
РФ атаковала Кировоградщину, почти 20 населенных пунктов без света
24 октября 2025, 08:05
Силы обороны за сутки обезвредили еще 910 окупантов
24 октября 2025, 07:49
Российский беспилотник попал в жилой дом в Херсоне, есть пострадавшие
24 октября 2025, 07:13
ЕС взял на себя обязательство оказывать финансовую помощь Украине до 2027 года
24 октября 2025, 06:59
"Кровь течет, результат — ноль": Дмитрий Коляденко рассказал о похудении, о котором сожалеет
24 октября 2025, 01:50
Танцовщица Илона Гвоздева рассказала, как сейчас зарабатывает на жизнь
24 октября 2025, 01:30
"Наконец-то слышен голос": Джамала рассказала, какие песни присылают ей участники будущего Нацотбора на Евровидение
24 октября 2025, 00:50
В Украине снова дорожает лук: сколько стоит килограмм
24 октября 2025, 00:30
