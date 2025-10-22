Швеция продаст Украине до 150 истребителей Gripen E, — СМИ

Швеция планирует передать Украине от 100 до 150 истребителей JAS 39 Gripen E – новейшей модификации многоцелевого самолета, разработанного компанией Saab

Об этом сообщает TV4 Nyheterna , передает RegioNews.

Это будет крупнейший экспортный контракт на Gripen в истории страны: раньше Стокгольм мог продать всего около десяти истребителей предыдущей версии C/D.

JAS 39 Gripen E оснащен более мощным двигателем, имеет увеличенную дальность полета, обновленную радиолокационную станцию и современные системы электроники и управления оружием, что делает его одним из самых эффективных легких истребителей в мире.

Ожидается, что эти самолеты значительно усилит обороноспособность Украины и повысят совместимость с силами НАТО.

Официальные детали соглашения, включая стоимость и сроки передачи, пока не разглашаются.

