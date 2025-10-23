Лидеры ЕС утвердили документ о поддержке Украины
Саммит Европейского совета 23 октября утвердил выводы относительно Украины, подтверждающие приверженность Евросоюзу обеспечению финансовых и военных потребностей нашей страны в 2026-27 годах.
Как передает RegioNews, об этом сообщает издание "Европейская правда".
Отмечается, что документ не подписал только лидер Венгрии Орбан.
"Выводы относительно Украины утверждены 26 государствами-членами без Венгрии", – говорится в сообщении.
Выводы должны подтвердить приверженность Евросоюзу предоставлению Украине в 2026-27 годах необходимой финансовой и военной помощи.
Ранее в США рассказали, что нужно для предстоящей встречи Трампа с Путиным. Представительница Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что такая встреча может состояться в будущем.
