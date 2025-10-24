08:29  24 жовтня
Росіяни атакували Дніпропетровщину з артилерії та FPV-дронами
РФ атакувала Кіровоградщину, майже 20 населених пунктів без світла
Російський безпілотник влучив у житловий будинок в Херсоні, є постраждалі
24 жовтня 2025, 07:33

У Німеччині хочуть посилити міграційні правила для молодих українців

24 жовтня 2025, 07:33
ілюстративне фото: з відкритих джерел
В країні посилюються політичні суперечки навколо напливу молодих українців

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на публікацію німецького видання Bild.

Видання пише, що після того як Україна дозволила виїжджати за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років, Німеччина зіткнулася із різким зростанням заявок на отримання захисту. Наразі цей показник становить приблизно 100 тисяч на тиждень.

Така динаміка викликала стурбованість регіональної влади, зокрема в Баварії, де посилюються заклики до посилення міграційної політики.

Влада цього регіону вважає, що нинішня ситуація вимагає негайного втручання Берліна та Євросоюзу, щоб Україна змінила правила виїзду для чоловіків призовного віку.

Нагадаємо, ЄС взяв на себе зобов'язання надавати фінансову допомогу Україні до 2027 року. Про це повідомив Володимир Зеленський.

