ЕС взял на себя обязательство оказывать финансовую помощь Украине до 2027 года

иллюстративное фото: из открытых источников

Европейский Союз взял на себя обязательство оказывать финансовую помощь Украине до 2027 года включительно

Как передает RegioNews, об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, одним из важнейших достижений саммита стало единодушное решение стран-членов ЕС о сохранении финансовой помощи Украине не только на следующий год, но и в 2027 году.

Также значительный прогресс был достигнут в вопросе использования замороженных российских активов и в вопросе усиления противовоздушной обороны Украины.

Как сообщалось, лидеры ЕС утвердили документ о поддержке Украины. Его не подписал только лидер Венгрии Орбан.