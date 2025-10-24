ЕС взял на себя обязательство оказывать финансовую помощь Украине до 2027 года
Европейский Союз взял на себя обязательство оказывать финансовую помощь Украине до 2027 года включительно
Как передает RegioNews, об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, одним из важнейших достижений саммита стало единодушное решение стран-членов ЕС о сохранении финансовой помощи Украине не только на следующий год, но и в 2027 году.
Также значительный прогресс был достигнут в вопросе использования замороженных российских активов и в вопросе усиления противовоздушной обороны Украины.
Как сообщалось, лидеры ЕС утвердили документ о поддержке Украины. Его не подписал только лидер Венгрии Орбан.
Зеленский о новых санкциях: нужно бить по "теневому флоту" РФВсе новости »
23 октября 2025, 12:16Зеленский обсудил совместное производство дронов с известной компанией
22 октября 2025, 18:35Зеленский о ночных обстрелах: Россия не испытывает давления – мир должен действовать
22 октября 2025, 10:08
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
Укрзализныця предупредила об изменениях движения поездов и задержках из-за российских атак
24 октября 2025, 08:17РФ атаковала Кировоградщину, почти 20 населенных пунктов без света
24 октября 2025, 08:05Силы обороны за сутки обезвредили еще 910 окупантов
24 октября 2025, 07:49В Германии хотят ужесточить миграционные правила для молодых украинцев
24 октября 2025, 07:33Российский беспилотник попал в жилой дом в Херсоне, есть пострадавшие
24 октября 2025, 07:13"Кровь течет, результат — ноль": Дмитрий Коляденко рассказал о похудении, о котором сожалеет
24 октября 2025, 01:50Танцовщица Илона Гвоздева рассказала, как сейчас зарабатывает на жизнь
24 октября 2025, 01:30"Наконец-то слышен голос": Джамала рассказала, какие песни присылают ей участники будущего Нацотбора на Евровидение
24 октября 2025, 00:50В Украине снова дорожает лук: сколько стоит килограмм
24 октября 2025, 00:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Все блоги »