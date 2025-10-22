В рамках официальной церемонии в Белом доме президент США Дональд Трамп был удостоен премии Architect of Peace Award за 2025–2026 годы, присуждаемой Richard Nixon Foundation

Об этом сообщает The Economic Times, передает RegioNews.

"Результаты были просто невероятными с точки зрения прекращений огня и мирных соглашений, которых он достиг во всем мире", — говорится в заявлении организаторов.

Премия Architect of Peace была начата в 1995 году после смерти Ричард Никсон и присуждается лицам, "воплощающим пожизненную цель Никсона – формирование более мирного мира".

В церемонии вручения принимали участие: дочь Ричарда Никсона Tricia Nixon Cox, бывший советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен, и временно исполняющий обязанности архивиста США Jim Byron.

В ходе события Трамп отметил, что считает свои мирные достижения существенными, в частности, в контексте средне-восточных инициатив и переговоров о прекращении конфликтов.

Он также выразил надежду, что его вклад может быть оценен даже большей международной наградой в будущем.

В СМИ уже заметили, что эта премия не Нобелевская премия мира, но расценивается как значительный жест на международном политическом уровне.

Некоторые эксперты указывают, что вручение такой награды действующему или бывшему президенту США имеет как символическое, так и политическое значение и может влиять на оценку его внешнеполитической стратегии.

В то же время критики подчеркивают, что премия носит скорее публичный характер, чем четко документированные показатели, и призывают к более тщательной оценке "миротворческой" деятельности лауреата.

Белый дом подтвердил, что получение премии является частью дипломатической программы администрации и будет использовано в коммуникациях по внешней политике. Спикеры подчеркнули, что это событие подчеркивает приоритет мирного урегулирования конфликтов.

Напомним, во время визита в Израиль Дональд Трамп заявил о якобы завершении восьми конфликтов в разных частях света, хотя эксперты предостерегают о временном характере этих договоренностей.