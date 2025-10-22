13:40  22 жовтня
На Закарпатті затримали чоловіка, який погрожував людям гвинтівкою
09:30  22 жовтня
У Green Gray назвали причину смерті Андрія Дизеля Яценка
07:28  22 жовтня
Момент прильоту "Італмаса" у Сумах потрапив на відео
22 жовтня 2025, 16:08

Трамп отримав премію "Архітектор миру": що відомо

22 жовтня 2025, 16:08
У рамках офіційної церемонії в Білому домі президент США Дональд Трамп був удостоєний премії Architect of Peace Award за 2025–2026 роки, яка присуджується Richard Nixon Foundation

Про це повідомляє The Economic Times, передає RegioNews.

"Результати були просто неймовірними з точки зору кількості припинень вогню та мирних угод, яких він досяг у всьому світі", — йдеться у заяві організаторів.

Премія Architect of Peace була започаткована у 1995 році після смерті Річард Ніксон і присуджується особам, "які втілюють довічну мету Ніксона — формування більш мирного світу".

У церемонії вручення брали участь: дочка Річарда Ніксона Tricia Nixon Cox, колишній радник з національної безпеки Роберт О’Браєн, та тимчасово виконувач обов’язків архівіста США Jim Byron.

Під час події Трамп зазначив, що вважає свої мирні досягнення суттєвими, зокрема в контексті середньо-східних ініціатив та переговорів про припинення конфліктів.

Він також висловив сподівання, що його внесок може бути оцінений навіть більшою міжнародною нагородою у майбутньому.

У медіа вже зауважили, що ця премія не є Нобелівська премія миру, але розцінюється як значний жест на міжнародному політичному рівні.

Деякі експерти вказують, що вручення такої нагороди діючому або колишньому президенту США має як символічне, так і політичне значення — і може впливати на оцінку його зовнішньополітичної стратегії.

Водночас критики наголошують, що премія має скоріше публічний характер, ніж чітко документовані показники, і закликають до ретельнішої оцінки "миротворчої" діяльності лауреата.

Білий дім підтвердив, що отримання премії є частиною дипломатичної програми адміністрації і буде використано у комунікаціях щодо зовнішньої політики. Речники наголосили, що ця подія підкреслює пріоритет мирного врегулювання конфліктів.

Нагадаємо, під час візиту до Ізраїлю Дональд Трамп заявив про нібито завершення восьми конфліктів у різних частинах світу, хоча експерти застерігають про тимчасовий характер цих домовленостей.

16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
07 серпня 2025
