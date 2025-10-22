У рамках офіційної церемонії в Білому домі президент США Дональд Трамп був удостоєний премії Architect of Peace Award за 2025–2026 роки, яка присуджується Richard Nixon Foundation

Про це повідомляє The Economic Times, передає RegioNews.

"Результати були просто неймовірними з точки зору кількості припинень вогню та мирних угод, яких він досяг у всьому світі", — йдеться у заяві організаторів.

Премія Architect of Peace була започаткована у 1995 році після смерті Річард Ніксон і присуджується особам, "які втілюють довічну мету Ніксона — формування більш мирного світу".

У церемонії вручення брали участь: дочка Річарда Ніксона Tricia Nixon Cox, колишній радник з національної безпеки Роберт О’Браєн, та тимчасово виконувач обов’язків архівіста США Jim Byron.

Під час події Трамп зазначив, що вважає свої мирні досягнення суттєвими, зокрема в контексті середньо-східних ініціатив та переговорів про припинення конфліктів.

Він також висловив сподівання, що його внесок може бути оцінений навіть більшою міжнародною нагородою у майбутньому.

У медіа вже зауважили, що ця премія не є Нобелівська премія миру, але розцінюється як значний жест на міжнародному політичному рівні.

Деякі експерти вказують, що вручення такої нагороди діючому або колишньому президенту США має як символічне, так і політичне значення — і може впливати на оцінку його зовнішньополітичної стратегії.

Водночас критики наголошують, що премія має скоріше публічний характер, ніж чітко документовані показники, і закликають до ретельнішої оцінки "миротворчої" діяльності лауреата.

Білий дім підтвердив, що отримання премії є частиною дипломатичної програми адміністрації і буде використано у комунікаціях щодо зовнішньої політики. Речники наголосили, що ця подія підкреслює пріоритет мирного врегулювання конфліктів.

Нагадаємо, під час візиту до Ізраїлю Дональд Трамп заявив про нібито завершення восьми конфліктів у різних частинах світу, хоча експерти застерігають про тимчасовий характер цих домовленостей.