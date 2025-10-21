Фото: Х/President Donald J. Trump

Во время визита в Израиль Дональд Трамп заявил о якобы завершении восьми конфликтов в разных частях света, хотя эксперты предостерегают о временном характере этих договоренностей

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает RegioNews.

Президент США Дональд Трамп во время своего визита в Израиль заявил, что его администрация "завершила" восемь военных конфликтов в разных регионах мира. В частности, он отметил соглашение об обмене заложниками между Израилем и ХАМАС, ставшее первым шагом к прекращению огня в секторе Газа. По словам Трампа, эти события означают начало мира на святой земле, хотя эксперты предостерегают, что полное прекращение боевых действий еще не произошло.

В то же время аналитики отмечают, что оценка Трампа по завершению войн упрощена. Фактическое прекращение конфликтов во многих странах требует дальнейших переговоров и урегулирования ключевых вопросов. Например, договоренности между Израилем и ХАМАС предполагают частичное выведение израильских сил из основных городов Газы, обмен заключенными и увеличение гуманитарной помощи, однако окончательный мирный процесс еще не завершен.

Подобные заявления Трампа касаются и других регионов. По его словам, администрация США способствовала прекращению конфликтов между Индией и Пакистаном, а также Камбоджей и Таиландом. В ряде случаев, например в Эфиопии и Египте или в отношениях Руанды и Демократической Республики Конго, мирные договоренности нуждаются в дополнительной работе и носят временный характер.

Эксперты отмечают, что роль США в этих процессах варьируется. В некоторых случаях администрация Трампа действительно способствовала уменьшению напряженности, однако далеко не все заявленные "завершенные войны" соответствуют действительности. Специалисты подчеркивают, что конфликты часто не прекращаются полностью, а лишь получают временную паузу и продолжение переговоров остается ключевым для стабилизации регионов.

