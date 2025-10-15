Фото: Телеграмм/Труха

Родственники белорусской певицы Веры К. рассказали о загадочном исчезновении девушки во время работы за границей

Об этом сообщает Труха, передает RegioNews.

В Мьянме при загадочных обстоятельствах погибла 26-летняя белорусская певица и модель Вера К., бывшая участница шоу "Голос". Ранее сообщалось, что девушка приехала в Таиланд для работы моделью, однако впоследствии ее вывезли в Мьянму, где она попала в скам-центр.

Согласно информации родственников, Вера К. перестала выходить на связь после того, как ее перевезли в Мьянму. Через некоторое время неизвестные обратились к семье с требованием выкупа ее тела в сумме 500 тысяч долларов США. Позже появилась информация, что ее убили и продали на органы, а остатки кремировали.

Девушка приехала в Таиланд работать моделью

Власти Беларуси и Мьянмы на данный момент не предоставили официальных комментариев по поводу этой трагедии. Семья Веры К. обратилась в международные организации с просьбой провести расследование и привлечь виновных к ответственности.

