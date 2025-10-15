Фото: Телеграм/Труха

Родичі білоруської співачки Віри К. розповіли про загадкове зникнення дівчини під час роботи за кордоном

Про це повідомляє Труха, передає RegioNews.

У М’янмі за загадкових обставин загинула 26-річна білоруська співачка та модель Віра К., колишня учасниця шоу "Голос". Раніше повідомлялося, що дівчина приїхала до Таїланду для роботи моделлю, однак згодом її вивезли до М’янми, де вона потрапила до скам-центру.

За інформацією родичів, Віра К. припинила виходити на зв'язок після того, як її перемістили до М’янми. Через деякий час невідомі особи звернулися до родини з вимогою викупу її тіла у сумі 500 тисяч доларів США. Пізніше з’явилася інформація, що її вбили та продали на органи, а рештки кремували.

Дівчина приїхала до Таїланду працювати моделлю

Влада Білорусі та М’янми наразі не надали офіційних коментарів щодо цієї трагедії. Родина Віри К. звернулася до міжнародних організацій з проханням провести розслідування та притягнути винних до відповідальності.

Нагадаємо, українська модель Марія Ковальчук розповіла про жахливу поїздку до Дубаю, яка закінчилася тяжкими травмами та кримінальними наслідками.