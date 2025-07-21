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21 июля 2025, 15:13

Забрали паспорт и били бутылками: украинская модель Мария Ковальчук дала первое интервью после избиения в Дубае

21 июля 2025, 15:13
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Модель из Украины рассказала, как обычная поездка в Дубай обернулась для нее больницей, потерей памяти и криминальной историей

Об этом сообщает Мария Ковальчук в интервью журналистке Ксении Собчак, передает RegioNews.

Украинская модель Мария Ковальчук, которую несколько месяцев назад обнаружили с многочисленными травмами в Дубае, дала первое развернутое интервью. В разговоре с Ксенией Собчак девушка рассказала, как попала в гостиничный номер с незнакомцами, что произошло во время вечеринки, и как закончилась эта поездка тяжелыми переломами и потерей памяти.

По словам Марии, она прилетела в ОАЭ на отдых – планировала съемки, прогулки и празднование дня рождения подруги. В караоке познакомилась с парнем по имени Артем. На следующий день она должна была лететь в Таиланд, но проспала свой рейс и снова натолкнулась на того же Артема. Он предложил долететь до Таиланда на следующий день бизнес-джетом его отца. В номере, где остановились, компания начала употреблять алкоголь и наркотики. Девушка утверждает, что мужчины вели себя агрессивно, забрали ее документы, телефон и заявляли, что она "принадлежит им".

Марии удалось сбежать из гостиницы. Она спряталась в недостроенном здании, где потеряла сознание. После этого ее обнаружили случайные прохожие. Она предполагает, что ее либо ударили, либо сбросили с высоты – вспомнить детали не может. Сексуального насилия, по ее словам, не было. Среди причастных к инциденту называет сына донецкого бизнесмена Артема Папазова, а также нескольких граждан России, Белоруссии и Украины.

Компанию Артему составляли рано покинувший вечеринку 20-летний россиянин Алексей Крашеннинников, 29-летний белорус Александр Лоптицкий, российская блоггерша Александра Мерцалова и украинка Милена Долганова.

Мать Марии считает, что следствие по делу блокируется, поскольку полиция Дубая якобы оказывает давление от родителей подозреваемых. Хотя Артема сперва задерживали, его быстро отпустили. Настоящее расследование, по мнению семьи, на данный момент не ведется.

Напомним, появились жуткие подробности о таинственном исчезновении 20-летней украинской модели в ОАЭ.

Ранее сообщалось о дубайской трагедии с львовской моделью OnlyFans: что ожидает украинок в ближневосточных монархиях.

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