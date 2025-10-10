12:45  10 жовтня
На Черкащині військовий вбив 2-річного сина співмешканки
12:09  10 жовтня
На Полтавщині зіткнулися два легковики: серед трьох постраждалих – 17-річний водій
11:47  10 жовтня
На Київщині знайшли дворічного хлопчика, який загубився в лісі
10 жовтня 2025, 18:06

Одна з країн ЄС виганяє понад 800 росіян

10 жовтня 2025, 18:06
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Латвія виганяє з країни понад 841 громадянина РФ через невиконання вимог законодавства про міграцію

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Politico.

Як зазначається, влада країни повідомила 841 громадянину Росії про необхідність покинути країну до 13 жовтня через невиконання вимог законодавства про міграцію.

Громадяни РФ повинні були подати заявку на отримання статусу довгострокового резидента ЄС, продемонструвати знання латиської мови на рівні А2 та пройти перевірку безпеки і анкетування до 30 червня 2025 року, щоб мати право легально перебувати у країні.

Нагадаємо, із вересня Латвія змінила правила в’їзду для українців. Тепер громадяни третіх країн змушені подавати спеціальну онлайн-анкету перед в'їздом до країни.

Латвія РФ ЄС політика міграція правила
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
07 серпня 2025
