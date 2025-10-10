Одна з країн ЄС виганяє понад 800 росіян

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Латвія виганяє з країни понад 841 громадянина РФ через невиконання вимог законодавства про міграцію

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Politico.

Як зазначається, влада країни повідомила 841 громадянину Росії про необхідність покинути країну до 13 жовтня через невиконання вимог законодавства про міграцію.

Громадяни РФ повинні були подати заявку на отримання статусу довгострокового резидента ЄС, продемонструвати знання латиської мови на рівні А2 та пройти перевірку безпеки і анкетування до 30 червня 2025 року, щоб мати право легально перебувати у країні.

Нагадаємо, із вересня Латвія змінила правила в’їзду для українців. Тепер громадяни третіх країн змушені подавати спеціальну онлайн-анкету перед в'їздом до країни.