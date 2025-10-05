Фото: APNews

В ночь на 5 октября в Тбилиси прошли массовые протесты, во время которых демонстранты пытались штурмовать президентский дворец

Об этом сообщает APNews, передает RegioNews.

В ночь на 5 октября в Тбилиси прошли массовые протесты, во время которых демонстранты пытались штурмовать президентский дворец. Протестующие обвиняли правящую партию "Грузинская мечта" в подавлении демократии и сближении с Россией, что противоречит стремлению страны к членству в Европейском Союзе. Полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона толпы, задержав несколько активистов, среди которых оперный певец Паата Бурчуладзе.

Президент Грузии Кавелашвили заявил, что попытка штурма дворца не останется без последствий и пообещал привлечь виновных к ответственности. Он также обвинил Европейский Союз во вмешательстве во внутренние дела страны, в частности, в лице посла Павела Гершинского. ЕС ранее отверг такие обвинения как безосновательные.

В ответ на эти события оппозиционные силы заявили, что попытка штурма была спровоцирована властями, а не организована оппозицией. Они отметили мирный характер своих протестов и обвинили правительство в использовании насилия против мирных демонстрантов.

В то же время, находящийся в заключении бывший президент Михеил Саакашвили получил дополнительный срок в четыре с половиной года за незаконное пересечение границы, что увеличило его общий срок заключения до 12 с половиной лет. Эти решения вызвали критику со стороны правозащитников, считающих их политически мотивированными.

