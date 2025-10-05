18:32  04 октября
С 10 октября Укрзализныця запускает ежедневный поезд Киев-Бухарест
10:38  05 октября
Смертельный пожар в Киевской области: три человека погибли, среди них двое детей
12:20  05 октября
В Киевской области водитель автомобиля Audi A6 совершил наезд – 38-летний пешеход погиб на месте
05 октября 2025, 15:34

Президент Грузии Кавелашвили обещает ответственность за попытку штурма дворца оппозицией

05 октября 2025, 15:34
Фото: APNews
В ночь на 5 октября в Тбилиси прошли массовые протесты, во время которых демонстранты пытались штурмовать президентский дворец

Об этом сообщает APNews, передает RegioNews.

В ночь на 5 октября в Тбилиси прошли массовые протесты, во время которых демонстранты пытались штурмовать президентский дворец. Протестующие обвиняли правящую партию "Грузинская мечта" в подавлении демократии и сближении с Россией, что противоречит стремлению страны к членству в Европейском Союзе. Полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона толпы, задержав несколько активистов, среди которых оперный певец Паата Бурчуладзе.

Президент Грузии Кавелашвили заявил, что попытка штурма дворца не останется без последствий и пообещал привлечь виновных к ответственности. Он также обвинил Европейский Союз во вмешательстве во внутренние дела страны, в частности, в лице посла Павела Гершинского. ЕС ранее отверг такие обвинения как безосновательные.

В ответ на эти события оппозиционные силы заявили, что попытка штурма была спровоцирована властями, а не организована оппозицией. Они отметили мирный характер своих протестов и обвинили правительство в использовании насилия против мирных демонстрантов.

В то же время, находящийся в заключении бывший президент Михеил Саакашвили получил дополнительный срок в четыре с половиной года за незаконное пересечение границы, что увеличило его общий срок заключения до 12 с половиной лет. Эти решения вызвали критику со стороны правозащитников, считающих их политически мотивированными.

Напомним, ранее на Прикарпатье произошел инцидент в территориальном центре комплектования: неизвестные попытались прорваться на его территорию. В результате происшествия трое военнообязанных, находившихся на центре, исчезли, а обстоятельства их побега выясняются.

03 октября 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Сегодня в зоне активных боевых действий находятся порядка 160 громад. Несмотря на постоянные обстрелы, во многих прифронтовых городах и селах жителям продолжают оказывать поддержку. Коммунальщики обес...
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
07 августа 2025
По городу бьют танками: как украинцы живут и работают вблизи фронта
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
