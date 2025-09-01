Латвия меняет правила въезда для украинцев: что нужно знать

Иллюстративное фото: из открытых источников

С 1 сентября Латвия обязывает граждан третьих стран, включая украинцев, подавать специальную онлайн-анкету перед въездом в страну

Об этом сообщает портал LRT, передает RegioNews.

Отмечается, что анкету нужно заполнить не позднее 48 часов до путешествия. Это касается не только туристических, но и транзитных поездок. В ней следует указать:

цель поездки,

маршрут,

сроки пребывания,

место жительства,

А также предоставить информацию об участии в выборах или службу в госорганах – как собственную, так и членов семьи.

После заполнения анкеты система автоматически отправляет подтверждение на электронную почту. Однако в случае отсутствия заполненной анкеты путешественника могут не впустить в страну или оштрафовать – до 2000 евро.

Новые правила касаются граждан Украины, России, Беларуси, а также других стран, не входящих в ЕС, НАТО или ОЕСР.

Контроль может производиться как на границе, так и внутри страны – если возникнут подозрения со стороны правоохранителей.

Напомним, Польша выслала из страны 15 граждан Украины. Украинцы, попавшие под процедуру депортации, имели разные уголовные нарушения. Им запретили въезжать в страну в течение 5-10 лет.