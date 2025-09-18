Модный дипломатический жест: в Виндзоре королева Камилла и Мелания Трамп сияли в цветах Украины

Фото: lady ТСН.ua

В Виндзорском замке состоялся торжественный государственный банкет в рамках визита президента США Дональда Трампа в Великобританию. Мероприятие собрало ключевых представителей британской монархии – короля Чарльза III, принца Уильяма и принцессу Уэльска Кэтрин. Но главное внимание привлекли образы королевы Камиллы и первой леди США Мелании Трамп

Об этом пишет издание Page Six, передает RegioNews.

Мелания Трамп выбрала для ужина ярко-желтое платье от Carolina Herrera с открытыми плечами и поясом, подчеркивающим талию. Ее образ дополнили изумрудные серьги и туфли на каблуке от Manolo Blahnik.

Королева Камилла появилась на банкете в изящном синем платье от Fiona Clare, дополнив его тиарой с бельгийскими сапфирами и бриллиантами, а также бриллиантовыми колье, браслетами и серьгами.

Вместе их наряды – ярко-желтая Мелания и глубокий синий оттенок Камиллы – создали гармоничное сочетание, ассоциирующееся с украинским сине-желтым флагом.

Представитель Белого дома ранее сообщил CNN, что Мелания Трамп месяцами готовила свои образы для государственного визита, уделив особое внимание ужину в Виндзорском замке.

Напомним, президент Владимир Зеленский впервые за время полномасштабной войны появился на международном мероприятии в классическом костюме. Это произошло во время саммита НАТО, который проходил в Гааге 24-25 июня.

