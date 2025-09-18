13:27  18 сентября
Вместо Петра I – боевой вертолет Ми-2: в Полтаве открыли новую экспозицию
В Луцке мужчина бросил взрывчатку в общественном месте
В Одесской области пьяный водитель сбил двух пешеходов
18 сентября 2025, 14:40

Модный дипломатический жест: в Виндзоре королева Камилла и Мелания Трамп сияли в цветах Украины

18 сентября 2025, 14:40
Читайте також українською мовою
Фото: lady ТСН.ua
В Виндзорском замке состоялся торжественный государственный банкет в рамках визита президента США Дональда Трампа в Великобританию. Мероприятие собрало ключевых представителей британской монархии – короля Чарльза III, принца Уильяма и принцессу Уэльска Кэтрин. Но главное внимание привлекли образы королевы Камиллы и первой леди США Мелании Трамп

Об этом пишет издание Page Six, передает RegioNews.

Мелания Трамп выбрала для ужина ярко-желтое платье от Carolina Herrera с открытыми плечами и поясом, подчеркивающим талию. Ее образ дополнили изумрудные серьги и туфли на каблуке от Manolo Blahnik.

Королева Камилла появилась на банкете в изящном синем платье от Fiona Clare, дополнив его тиарой с бельгийскими сапфирами и бриллиантами, а также бриллиантовыми колье, браслетами и серьгами.

Вместе их наряды – ярко-желтая Мелания и глубокий синий оттенок Камиллы – создали гармоничное сочетание, ассоциирующееся с украинским сине-желтым флагом.

Фото: Instagram/realdonaldtrump

Представитель Белого дома ранее сообщил CNN, что Мелания Трамп месяцами готовила свои образы для государственного визита, уделив особое внимание ужину в Виндзорском замке.

Напомним, президент Владимир Зеленский впервые за время полномасштабной войны появился на международном мероприятии в классическом костюме. Это произошло во время саммита НАТО, который проходил в Гааге 24-25 июня.

