Про костюмы и засосанные пижамы. Стоило одному из советников Трампа – строгому рейганисту Роджеру Стоуну заметить, что наряды Зеленского во время встречи с Трампом были «неуважением к американскому народу» и к самому Трампу, и вообще – где костюм? Здесь же понеслось от наших блоггеров и позитивников – а что такое, а наше руководство напоминает о войне. Что это его вид и позиция. И вообще, позажирались там

Про костюмы и засосанные пижамы. Стоило одному из советников Трампа – строгому рейганисту Роджеру Стоуну заметить, что наряды Зеленского во время встречи с Трампом были «неуважением к американскому народу» и к самому Трампу, и вообще – где костюм? Здесь же понеслось от наших блоггеров и позитивников – а что такое, а наше руководство напоминает о войне. Что это его вид и позиция. И вообще, позажирались там

Первый вопрос внешнего вида наших официальных делегаторов поднимается уже не раз в западных медиа. А неофициально больше – потому что засаленные флиски, баленсиага и белые боди, через которые просвечивают в деталях грудные кружочки с волосами – вообще не о деловом этикете. Это когда хотел косплей маршала Монтгомери, а получилось блеснуть лишь железами Монтгомери.

Есть еще один перекос – тяжелый люкс из последних коллекций, который ставит в ступор партнеров из Парижа и Рима: а точно ли у Украины нет денег на войну и оружие, если у ее чиновников весь флеш-рояль Dior, Chanel и D&G.

Во-вторых, почему офис по сей день наряжается в милитари, если он не имеет к нему никакого прямого отношения? В противоположность, когда какой-то реальный супервоенный или маститый опытный спикер идет на интервью в студию – любо посмотреть: красиво выложенные воротнички, шевроны аккуратно наложены, форма, как вторая кожа.

То, что Зеленский – президент страны в войне, все знают, впрочем, исторические фото говорят, что во времена, когда США погрязла во Второй мировой по самые уши – Рузвельт на публике появлялся в красивых костюмах. Это при том, что у него был паралич обеих ног.

Черчиль и Эттли – два опытных военных на людях появлялись в костюмах-тройках, накрахмаленных рубашках и макинтошах. А могли бы в форме лазить.

Дуайт Эйзенхауэр – главный американский генерал Второй мировой войны. Но после начала политической карьеры – уважаемый вошел в историю, как джентльмен в серых костюмах с галстуками всех оттенков синего.

Из новых примеров – три ключевых члена команды Трампа Вэнс, Уолц и Келлог – американские ветераны. На людях они сейчас появляются в деловых костюмах. Вне работы – спецназер Майк Волц надел мундир со всеми наградами на свою свадьбу (!).

Встречают всегда по внешнему виду. И есть встречи, где деловой костюм был бы лучше жмаканого псевдомилитари. Отдельно – некоторым нашим чиновникам не мешало бы побриться или освежить стрижки.

Почему Стоуна заинтересовал облик Зеленского? Наш президент был приглашен на открытие Нотр-Дама, который является символом Европы и весомым туристическим магнитом Франции. Чем не случай показать, какие мы украинцы – аккуратные и достойные европейцы?

Все это напряжение псевдомилитари преследует цель одно – взять на себя внимание и имидж ВСУ, приписать себе победы и создать прикольный имидж на следующие выборы. А вот у реальных военных можно забирать публичность, доверие, даже телеграмы. Ибо не дай Бог, кто-то увидит разницу между быть и казаться.

UPD. ФБ выдал несколько фотографий, как наш дипломат Андрей Мельник ходил с потенциальным канцлером Мерцем на очень популярное немецкое политическое шоу. Оба в серых костюмах, красивых галстуках, стильной обуви. Поймала себя на мысли – как круто, когда твой представитель на одном уровне с европейскими топами во всем. И по уму, и по красоте, и таланту давать видение.