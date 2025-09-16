Известный американский телеканал показал карту Украины без оккупированного Крыма
Телеканал CBS показал карту Украины без оккупированного Крыма, но с остальными оккупированными территориями юга и востока
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Европейскую правду".
Карта появилась в эфире программы The Late Show with Stephen Colbert – "Поздневечернее шоу со Стивеном Кольбертом".
Видео на Youtube за неделю собрало более 230 тысяч просмотров и примерно столько же комментариев. Отдельные корреспонденты обратили внимание на проблемную карту с "русским" Крымом.
Напомним, недавно Украина атаковала коммуникационный узел черноморского флота РФ в Крыму. Этот объект обеспечивал управление подразделениями Черноморского флота.
