Известный американский телеканал показал карту Украины без оккупированного Крыма

фото: CBS

Телеканал CBS показал карту Украины без оккупированного Крыма, но с остальными оккупированными территориями юга и востока

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Европейскую правду".

Карта появилась в эфире программы The Late Show with Stephen Colbert – "Поздневечернее шоу со Стивеном Кольбертом".

Видео на Youtube за неделю собрало более 230 тысяч просмотров и примерно столько же комментариев. Отдельные корреспонденты обратили внимание на проблемную карту с "русским" Крымом.

Напомним, недавно Украина атаковала коммуникационный узел черноморского флота РФ в Крыму. Этот объект обеспечивал управление подразделениями Черноморского флота.